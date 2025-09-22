Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án anh họ sát hại bé gái gây rúng động làng quê

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 20-9, chị N.T.T. (SN 1994; ngụ xã Yên Định), có mang 2 con nhỏ gồm: T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi con, nhờ trông hộ.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 người anh là T.Q.V. (SN 2012) và T.Q.V. (SN 2017) ở cùng, là con của vợ chồng người anh trai chồng chị T. (2 vợ chồng đi lao động nước ngoài, để 2 cháu ở với ông bà).

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa ra góc vườn sau nhà phi tang.

Chiều muộn đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên đã hô hoán mọi người tập trung đi tìm, sau đó phát hiện thi thể cháu trong bao tải ở vườn sau nhà.

Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.