Tăng Thanh Hà tự hào khoe khoảnh khắc cực ngầu của con gái 8 tuổi trên núi tuyết

Chloe Nguyễn (năm nay 8 tuổi) là con thứ 2 của cặp đôi Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn. Thỉnh thoảng cô bé mới xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của mẹ, nhưng lần nào cũng khiến netizen ấn tượng.

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh, clip về chuyến đi trượt tuyết của gia đình. Trong đó, khoảnh khắc Chloe trượt tuyết cực ngầu đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Ái nữ 8 tuổi nhà Hà Tăng khá thành thạo với bộ môn này và trượt một mình không cần bố mẹ hỗ trợ. Tăng Thanh Hà tự hào khoe: "That's my little girl" (Tạm dịch: Cô gái nhỏ của tôi đó!).

Con gái Tăng Thanh Hà trượt tuyết cực ngầu (Nguồn: Instagram Tăng Thanh Hà)

Từ nhỏ, Chloe Nguyễn cùng với anh trai Richard Nguyễn đã được bố mẹ thường xuyên cho tham gia các hoạt động ngoài trời để rèn luyện thể lực và có thêm trải nghiệm. Tăng Thanh Hà từng tiết lộ, con gái nhỏ của cô rất thích những bộ môn có tính mạo hiểm, đòi hỏi sự gan dạ nên cả gia đình đã có những chuyến đi dã ngoại, leo núi, lái xe địa hình, zipline... ở cả trong nước và ngoài nước.

Chloe còn có năng khiếu đánh đàn piano. Cô bé đã theo bộ môn nghệ thuật này từ 5 tuổi. Thỉnh thoảng, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh, clip con gái ngồi đánh đàn trong phòng khách của gia đình khiến netizen dành nhiều lời khen ngợi.