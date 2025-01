Tăng Thanh Hà khoe không khí Tết ở nhà mình nhưng dân tình chỉ chú ý chi tiết này: Ai nấy "xin vía" dạy con

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân một clip ghi lại những giây phút yên bình bên gia đình thời gian cận Tết. Cô viết: "Tết của mình là những ngày trước Tết, cái cảm giác nao nao trong lòng, những giây phút thong dong bên cạnh gia đình, chơi với các con, cùng tía đi mua hoa Tết… Những món quà yêu thương từ nội ngoại và bạn bè. Từ trái cây, gạo, nước mắm, bánh bò, tôm khô, trà bánh… Yêu thương thật là nhiều… Chúc mọi người những ngày Tết thật an yên nha!".

Clip khiến nhiều người cảm thấy yên bình khi xem. Đáng chú ý, clip ghi lại một khoảnh khắc rất đáng yêu của 2 con lớn nhà Tăng Thanh Hà, khi 2 bé đang đứng xào nấu đồ ăn trong bếp. Nhiều người đã phải dành lời ngợi khen 2 nhóc tì tuy còn nhỏ nhưng đã đảm đang và "xin vía" dạy con của người đẹp.

Các con của Tăng Thanh Hà trổ tài bếp núc

Nói thêm về cách dạy con của Tăng Thanh Hà, từ trước đến nay, nàng Trúc của "Bỗng dưng muốn khóc" luôn được khen ngợi rất nhiều về cách dạy con. Dưới sự nuôi dạy của mẹ, cả 3 nhóc tỳ là Richard, Chloe và Mason đều thông minh, tự lập, mê đọc sách.

Dù là thiếu gia, tiểu thư nhà giàu nhưng Richard và 2 em không hề được mẹ bao bọc thái quá. Trái lại những đứa trẻ được trải nghiệm rất nhiều. Từ nhỏ, các con của Tăng Thanh Hà đã được mẹ giáo dục tình yêu thiên nhiên, động vật. Các bé cũng từng tham gia một số trò chơi vận động nhẹ khi còn nhỏ như high rope, zipline, leo núi... dành cho trẻ em. Năm 2021, Richard và Chloe theo mẹ đi cắm trại qua đêm và tổ chức tiệc BBQ trên đồi thông.

Hay trong một chuyến đi Đà Lạt, vào một con thác sâu, cao 7 tầng trong rừng thông, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, Richard và Chloe có thể tự đi, theo sự hướng dẫn của người lớn cùng trang bị bảo hộ. Bé út Mason còn nhỏ nên được mẹ địu khi di chuyển. Địa điểm này không quá nổi tiếng, chủ yếu chỉ có người dân địa phương và dân trekking mới biết nên còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ.

Tăng Thanh Hà đăng tải lời nhắn nhủ đến các con: "Hope that as you grow up, you'll continue to find peace and joy in nature, just like the moments we've shared together in these woods" (tạm dịch: Mong rằng khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục tìm thấy sự bình yên và niềm vui giữa thiên nhiên, giống như những khoảnh khắc chúng ta cùng chia sẻ trong khu rừng này).