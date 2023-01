Tăng Thanh Hà khoe ảnh tình cảm kèm lời nhắn cực ngọt ngào dành cho ông xã

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà đã có chia sẻ gây chú ý nhân dịp sinh nhật tuổi 40 của ông xã Louis Nguyễn.

Trong bài đăng của mình, "ngọc nữ màn ảnh" khoe khoảnh khắc hai vợ chồng cô nắm chặt tay và nhìn nhau cực ình tứ. Qua hình ảnh có thể thấy, dù vợ chồng Tăng Thanh Hà đều đã ở độ tuổi 40 nhưng trông cả hai vẫn vô cùng trẻ trung và tươi tắn. Nhìn vẻ ngoài của Louis Nguyễn, công chúng hoàn toàn không thể tin được nam doanh nhân đã bước sang tuổi 40.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh ngọt ngào nhân dịp sinh nhật tuổi 40 của chồng.

Đi kèm với hình ảnh ngọt ngào này, Tăng Thanh Hà còn đăng tải lời chúc mừng sinh nhật không kém phần tình cảm và đầy ý nghĩa dành cho ông xã: "Happy 40th Birthday to my wonderful husband and soulmate! Thank you for all of the priceless memories we've made together. I'm forever grateful to have you as mine. I love you (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật tuổi 40 của người chồng, người bạn tri kỷ! Cảm ơn anh vì nhưng kỷ niệm vô giá mà hai ta đã có với nhau. Em mãi biết ơn vì đã có anh trong cuộc đời. Em yêu anh).