Tăng Thanh Hà đậm chất điện ảnh tại triển lãm của Đỗ Mạnh Cường, tiết lộ lúc nào cũng được nuông chiều

Sáng 12/9, không gian Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trở nên rộn ràng khi đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu và những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật đến tham dự triển lãm "Những mùa hoa trong ký ức" của NTK Đỗ Mạnh Cường. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên, đánh dấu một chương mới trong hành trình sáng tạo của nhà thiết kế sau gần 20 năm ghi dấu trong lĩnh vực thời trang.

Một trong những khách mời thu hút nhiều sự chú ý là Tăng Thanh Hà. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách thanh lịch, tối giản nhưng nổi bật giữa không gian ngập tràn những gam màu rực rỡ của hoa và hội họa. Cô dành nhiều thời gian tham quan, ngắm từng tác phẩm và ghi lại những khoảnh khắc bên những bức tranh của người anh thân thiết.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh tại triển lãm cùng lời chúc dành cho Đỗ Mạnh Cường: "Chúc mừng anh tui! Em rất tự hào về anh. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng yêu thương và nuông chiều cô em gái này!". Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài nhiều năm, trong đó Đỗ Mạnh Cường cũng từng xem Tăng Thanh Hà là một trong những "nàng thơ" thân thiết của mình.

Không chỉ đến chung vui, Tăng Thanh Hà còn đặc biệt yêu thích những tác phẩm được giới thiệu. Sau khi dành thời gian thưởng lãm, nữ diễn viên đã đặt mua một bức tranh tại triển lãm. Cô cho biết bản thân vốn yêu thích mỹ thuật và ấn tượng với cách Đỗ Mạnh Cường sử dụng màu sắc trong những tác phẩm lần này.

Dàn mỹ nhân Vbiz cùng hội ngộ

Bên cạnh Tăng Thanh Hà, triển lãm của Đỗ Mạnh Cường còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt như Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Diễm My, Diễm My 9X, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Phương Khánh, Bùi Quỳnh Hoa, Ngọc Thanh Tâm, Tuyết Lan, Thanh Thanh Huyền...

Mỗi người lại có một cảm nhận riêng trước thế giới hội họa nhiều màu sắc của nhà thiết kế. Hà Kiều Anh chia sẻ cảm giác như đang "lạc vào một vườn hoa" khi bước vào không gian triển lãm. Hoa hậu Giáng My, vốn yêu thích hội họa, đặc biệt chú ý đến trạng thái cảm xúc mà Đỗ Mạnh Cường truyền tải qua màu sắc. Trong khi đó, Diễm My 9X ấn tượng với cách nhà thiết kế phát huy thế mạnh về màu sắc vốn đã quen thuộc trong thời trang khi chuyển sang hội họa.

Hà Kiều Anh cũng là một trong những nghệ sĩ quyết định mua tranh ngay tại triển lãm. Điều này phần nào cho thấy sức hút của những tác phẩm đầu tay trong vai trò mới của Đỗ Mạnh Cường.

Từ nhà thiết kế thời trang đến họa sĩ: Một "chương mới" của Đỗ Mạnh Cường

Điểm đặc biệt của "Những mùa hoa trong ký ức" không chỉ nằm ở sự xuất hiện của dàn sao Việt mà còn ở chính câu chuyện phía sau triển lãm. Sau gần hai thập niên hoạt động trong thời trang, Đỗ Mạnh Cường lần đầu giới thiệu một cách trọn vẹn thế giới hội họa mà anh đã âm thầm theo đuổi trong khoảng hai năm qua.

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Đỗ Mạnh Cường từng có thời gian học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sau đó sang Paris theo đuổi lĩnh vực thời trang. Những năm sống và học tập tại Pháp cũng giúp anh có thêm cơ hội tiếp xúc với các bảo tàng, phòng triển lãm và nhiều trường phái nghệ thuật. Tình yêu dành cho hội họa vì thế không phải một sở thích mới xuất hiện, mà đã tồn tại từ trước khi thời trang trở thành con đường sự nghiệp chính của anh.

Trong triển lãm lần này, Đỗ Mạnh Cường tập trung vào những hình ảnh quen thuộc như hoa, cây cỏ, mặt hồ và những bình hoa. Thay vì cố gắng tạo ra những tác phẩm quá cầu kỳ về đề tài, anh tập trung vào màu sắc, cảm xúc và cách tổ chức không gian. Nhiều bức tranh có kích thước lớn, sử dụng những mảng màu mạnh cùng các nét cọ ngắn, liên tục, tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt.

Điều thú vị là dấu ấn thời trang của Đỗ Mạnh Cường dường như vẫn hiện diện trong cách anh làm hội họa. Nếu thời trang cho anh kinh nghiệm về phom dáng, tỷ lệ và bố cục trên cơ thể, thì hội họa lại mở ra không gian tự do hơn để anh thử nghiệm với màu sắc và cảm xúc. Chính vì vậy, việc chuyển từ nhà thiết kế sang người vẽ tranh không hoàn toàn là một cú rẽ ngang, mà giống như sự trở lại với một niềm đam mê đã có từ rất lâu.

Đỗ Mạnh Cường cũng từng chia sẻ rằng anh gần như mất ngủ trước ngày khai mạc vì hồi hộp trước phản ứng của công chúng. Dù đã có nhiều năm đứng trong ánh đèn sân khấu của thời trang, việc lần đầu đưa tranh của mình đến với công chúng vẫn mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Anh thậm chí khiêm tốn cho rằng mình chưa dám gọi bản thân là họa sĩ, mà chỉ là một nhà thiết kế thực sự muốn vẽ.

Triển lãm "Những mùa hoa trong ký ức" diễn ra từ 12 đến 20/9/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan. Với Đỗ Mạnh Cường, đây không chỉ là một triển lãm cá nhân mà còn là cột mốc cho thấy một khía cạnh khác của người vốn được công chúng biết đến nhiều năm qua với vai trò nhà thiết kế thời trang.

Và giữa không gian ngập tràn sắc hoa ấy, sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà cùng dàn người đẹp Vbiz càng khiến ngày đầu tiên của triển lãm trở nên đặc biệt. Với riêng "ngọc nữ", sự ủng hộ này không đơn thuần là một lần đến dự sự kiện, mà còn là cách cô đồng hành cùng một người anh thân thiết trong một hành trình sáng tạo hoàn toàn mới.