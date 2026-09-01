Những ngày qua, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội khi loạt khoảnh khắc cũ của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình được chia sẻ trở lại. Những đoạn video này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều luồng ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng.

Đúng lúc ông xã liên tục bị réo tên, tối muộn 12/9, Nhã Phương có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng bức ảnh hai vợ chồng ôm nhau từ phía sau, cùng hướng mắt ra khoảng trời đêm. Không kèm theo lời giải thích hay nhắc đến những bàn luận đang diễn ra, cô chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai người.

Ảnh cap màn hình

Trong bức ảnh, Nhã Phương tựa sát vào vai chồng, còn Trường Giang vòng tay ôm bà xã. Khung cảnh phía trước là những ánh đèn thành phố về đêm, tạo nên một khoảnh khắc khá riêng tư và bình yên.

Động thái của Nhã Phương lập tức nhận được sự chú ý bởi thời điểm đăng ảnh khá đặc biệt. Trong khi trên mạng xã hội, Trường Giang đang là chủ đề được bàn luận, nữ diễn viên lại lựa chọn không đề cập trực tiếp mà xuất hiện bên cạnh chồng qua một khoảnh khắc rất giản dị như lời khẳng định vẫn ở cạnh ông xã dù giông bão thị phi bủa vây.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018 và hiện có 3 con. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình nhưng khá hạn chế về đời tư.

Có lẽ cũng bởi vậy, chỉ một bức ảnh ôm nhau giữa đêm, không thêm bất kỳ dòng chú thích dài nào, cũng đủ khiến động thái mới nhất của Nhã Phương được chú ý.