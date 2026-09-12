Nam người mẫu 25 tuổi cưới nữ đại gia 55 tuổi: Nhà gái đón chồng bằng siêu xe Rolls-Royce - Brabus, sính lễ hàng trăm tỷ gây choáng

Ngày 12/9, tờ Sohu đưa tin người mẫu kiêm streamer Nhậm Nhậm (SN 2001, tên thật Lưu Vũ Thần) đã bí mật kết hôn với nữ đại gia ngành thẩm mỹ y tế Vu Văn Hồng (55 tuổi). Mối quan hệ của cặp đôi gây chú ý vì chênh lệch tuổi tác lên đến con số 30. Theo truyền thông xứ tỷ dân, Vu Văn Hồng và Nhậm Nhậm quen nhau vào nửa cuối năm 2025. Sau khi phát triển mối quan hệ yêu đương, Vu Văn Hồng liên tục tặng bạn trai những món quà giá trị và hậu thuẫn sự nghiệp cho Nhậm Nhậm.

Đến đầu năm 2026, họ tính chuyện trăm năm. Vu Văn Hồng đã chuẩn bị sính lễ 50 triệu NDT (khoảng 193 tỷ đồng) cho bạn trai. Số tiền này bao gồm tiền mặt, bất động sản, xe sang và nhiều tài sản giá trị khác. Trong đó, Nhậm Nhậm được vợ đại gia tặng 1 chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá khoảng 12 triệu NDT (khoảng 46,3 tỷ đồng), một chiếc Brabus G800 trị giá khoảng 8 triệu NDT (khoảng 30,9 tỷ đồng). Ngày giao chìa khóa xe cho Nhậm Nhậm lái về nhà gái, Vu Văn Hồng chỉ nhẹ nhàng nói với chồng: "Cầm lấy, đừng làm mất nhé". Hành động trao tài sản có giá trị hơn 77 tỷ đồng cho Nhậm Nhậm của nữ doanh nhân được miêu tả nhẹ nhàng như thể cô chỉ đang đưa một tách cà phê. Khi được hỏi vì sao lại hào phóng với chồng trẻ đến vậy, Vu Văn Hồng chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì anh ấy thích”.

Nhậm Nhậm nhận 193 tỷ đồng từ Vu Văn Hồng trong ngày cưới. Ảnh: Sina.

Sau khi chuyện tình cảm được chú ý, tài khoản Douyin của Nhậm Nhậm tăng thêm khoảng 1,9 triệu người theo dõi chỉ trong 45 ngày. Mức giá quảng cáo của anh cũng tăng từ 3.000 NDT (khoảng 11,6 triệu đồng) lên 50.000 NDT (khoảng 193 triệu đồng). Nhậm Nhậm đóng góp khoảng 27% doanh thu cho công ty của Vu Văn Hồng. Doanh số một phiên livestream của anh được cho là từng đạt 8 triệu NDT (khoảng 30,9 tỷ đồng).

Cuộc sống hôn nhân của Nhậm Nhậm và Vu Văn Hồng được cho biết rất hòa hợp. Nam người mẫu thường xuyên nấu yến và massage cho vợ đại gia trước khi đi ngủ. Khi được truyền thông hỏi về cuộc sống hiện tại, Nhậm Nhậm cho biết: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống thoải mái, sung túc như thế này. Có lẽ không ai lại từ chối một cơ hội như vậy".

Cuộc sống hôn nhân của Nhậm Nhậm và Vu Văn Hồng được cho biết rất hòa hợp dù chênh lệch tuổi tác lên đến con số 30. Ảnh: Sina.

Trải qua 5 cuộc hôn nhân, không ngại yêu người kém 30 tuổi

Trước khi trở thành nữ doanh nhân giàu có, Vu Văn Hồng có xuất phát điểm không mấy thuận lợi. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cha qua đời khi cô còn trẻ, Vu Văn Hồng phải sớm bước chân vào ngành làm đẹp để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô bắt đầu sự nghiệp với công việc phun xăm chân mày, sau đó mở cơ sở làm đẹp riêng.

Theo các thông tin được đăng tải, năm 1993, Vu Văn Hồng bắt đầu xây dựng studio thiết kế hình ảnh mang tên Yu Meiren. Đến năm 2004, cô thành lập Young Merry Real International Group tại Hong Kong (Trung Quốc) và tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thẩm mỹ y tế. Doanh nghiệp của Vu Văn Hồng sau đó phát triển nhanh chóng với hơn 150 cơ sở liên kết. Nữ doanh nhân cũng xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên các lĩnh vực làm đẹp, chống lão hóa và quản lý cuộc sống.

Vu Văn Hồng từng đưa ra triết lý giúp mọi người có thể sống khỏe mạnh, có chất lượng đến năm 100 tuổi. Theo các nguồn tin, cô đã mua lại một khu điều dưỡng tại Rừng Đen của Đức và đưa công nghệ y học tái tạo vào hoạt động kinh doanh.

Vu Văn Hồng tay trắng lập nghiệp. Ảnh: Sina.

Không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, Vu Văn Hồng còn được biết đến với những quan điểm rất thẳng thắn về phụ nữ, tiền bạc và tình yêu. Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập về tài chính. Cô từng đưa ra quan điểm rằng phụ nữ kiếm tiền không đơn thuần để giàu có, mà còn để có quyền chủ động đối với cuộc sống của mình. Một trong những phát ngôn từng gây chú ý của Vu Văn Hồng là: "Phụ nữ kiếm tiền là để có đủ bản lĩnh rời đi bất cứ lúc nào". Cô cũng từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Không thể hoàn toàn tin vào đàn ông, chỉ có tiền do chính mình kiếm ra mới là thứ chắc chắn".

Trước khi đến với Nhậm Nhậm, Vu Văn Hồng được cho là đã trải qua 5 cuộc hôn nhân. Cô từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm với người mẫu Albania Rolando Lekaj và sinh người con thứ hai trong khoảng thời gian này. Sau khi chia tay Rolando, nữ doanh nhân vẫn giữ quan điểm khá cởi mở về chuyện tình cảm.

Trước những lời bàn tán về khoảng cách 30 tuổi giữa mình và Nhậm Nhậm, Vu Văn Hồng từng thẳng thắn tuyên bố:"Phụ nữ và đàn ông đều như nhau, ai có năng lực thì người đó có quyền chọn bạn đời trẻ hơn". Phát ngôn này từng gây ra nhiều tranh luận. Một số người cho rằng Vu Văn Hồng đang sống đúng với triết lý độc lập mà cô luôn theo đuổi, trong khi số khác đặt câu hỏi về mối quan hệ có sự chênh lệch rất lớn về tuổi tác và tài chính giữa hai người.

Vu Văn Hồng trải qua 5 cuộc hôn nhân. Người có mối quan hệ tình cảm với cô lâu nhất là người mẫu Albania Rolando Lekaj. Ảnh: Sohu.

Nguồn: QQ, Sohu