Mới đây, Tăng Mỹ Hàn - bạn gái của HIEUTHUHAI hay còn được biết đến với nickname Babyboo đã tung loạt ảnh check-in ở biển thu hút sự quan tâm của cõi mạng. Khỏi phải bàn về sự xinh đẹp bởi trong loạt ảnh này, Tăng Mỹ Hàn vẫn khiến nhiều người ấn tượng với visual cực phẩm. Từ nhan sắc đến vóc dáng của bạn gái HIEUTHUHAI đều nhận nhiều lời khen từ dân tình, ai cũng phải xuýt xoa vì diện mạo sáng bừng.

Bên cạnh đó, điều khiến netizen chú ý hơn cả đó là Tăng Mỹ Hàn sử dụng ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về - bài hát nằm trong album mới nhất của HIEUTHUHAI. Với những ai theo dõi Tăng Mỹ Hàn từ lâu đều biết, đây là lần hiếm hoi cô sử dụng nhạc của nam rapper trong các bài đăng của mình.

Điều này khiến nhiều người cho rằng, Tăng Mỹ Hàn đang “đánh dấu chủ quyền”, công khai dùng nhạc của bạn trai để check-in cùng loạt ảnh mới. Không những vậy, netizen còn bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi cách cô nàng khéo léo ủng hộ, quảng bá cho album mới của HIEUTHUHAI.

Tuy nhiên, không chỉ gây chú ý với phần âm nhạc, khung cảnh mà Tăng Mỹ Hàn chụp cũng được cho là “thấy quen quen”. Bởi trước đó vào ngày 2/5 HIEUTHUHAI bất ngờ xuất hiện ở Nha Trang để bán merch của album mới. Ngoài ra, nam rapper sinh năm 1999 cũng “xả kho ảnh” đi tắm biển, check-in một vài góc tại Nha Trang.

Chính vì vậy, không ít người đặt nghi vấn, thậm chí bình luận thẳng vào ảnh của Tăng Mỹ Hàn, cho rằng cô và HIEUTHUHAI cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng. Không ít giả thuyết được đặt ra rằng Tăng Mỹ Hàn đi Nha Trang chung với bạn trai nhưng đến hiện tại mới đăng ảnh. Còn một số khác thì bày tỏ có thể chỉ là trùng hợp địa điểm nhưng cả hai cập nhật thời gian khác nhau.

Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là nghi vấn từ phía cộng đồng mạng, Tăng Mỹ Hàn không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

Trước đó vào khoảng đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI có mặt tại địa điểm nắn xương khớp.Tuy nhiên, điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" lại nằm ở chi tiết phía sau khung hình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cô gái xuất hiện thoáng qua, di chuyển khá nhanh và được cho là có ý né ống kính đang quay. Dù không lộ rõ gương mặt, nhưng từ vóc dáng, mái tóc đến tổng thể phong cách, cư dân mạng nhanh chóng gọi tên Tăng Mỹ Hàn.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục soi thêm một chi tiết đáng ngờ. Cụ thể, trên trang cá nhân, Tăng Mỹ Hàn đăng tải hình ảnh chụp cận vùng cổ - vai - gáy, để lộ những vết hằn đỏ khá rõ. Theo nhiều người, những vết này thường xuất hiện sau các phương pháp trị liệu như giác hơi, massage hoặc các liệu trình tác động sâu lên cơ. Chính sự trùng hợp này khiến cộng đồng mạng càng thêm tin rằng nhân vật xuất hiện thoáng qua trong clip với HIEUTHUHAI không ai khác chính là bạn gái nam rapper.

Ngoài ra, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn từng nhiều lần bị "team qua đường" tóm dính khoảnh khắc đi cùng nhau. Dù luôn che khẩu trang, đội nón nhưng đa phần netizen đều nhận ra vì vóc dáng cả hai đều nổi bật.