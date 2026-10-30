Tang lễ "người cha quốc dân" đột ngột qua đời ngày 29/10: Kim Hye Soo khóc sưng mắt, "bà nội quốc dân" cùng dàn sao xót xa tiễn đưa

Showbiz Hàn bàng hoàng đón nhận tin huyền thoại điện ảnh Choi Bool Am đã qua đời ở tuổi 87. Được biết, "người cha quốc dân" trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h30 phút ngày 29/10 khi đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul (Hàn Quốc). Tang lễ của ngôi sao hàng đầu xứ Hàn được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan Seoul, bắt đầu từ 10h sáng nay. Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 2/11 tại nghĩa trang Donghwa Gyeongmo, thánh lễ cầu siêu cho người quá cố sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Yeouido sau lễ đưa tang.

Bên ngoài nhà tang lễ, tên thật của người quá cố "Choi Young Han" được sử dụng thay cho nghệ danh Choi Bool Am. Tang quyến gồm có vợ ông là nữ diễn viên Kim Min Ja, cùng các con ruột, con dâu con rể và các cháu. Hình ảnh người quá cố với nụ cười rạng rỡ trên màn hình thông tin khiến nhiều khán giả xót xa. Gia đình không tiết lộ bàn thờ và yêu cầu sự riêng tư.

Hình ảnh màn hình thông tin bên ngoài nhà tang lễ. Ảnh: Sports Seoul.

Gia đình không tiết lộ bàn thờ và yêu cầu sự riêng tư. Ảnh: YTN

Đã có nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng đến viếng. Ảnh: YTN

Với tầm ảnh hưởng của Choi Bool Am, đã có rất nhiều nhân vật quyền lực và đồng nghiệp trong làng điện ảnh đến tiễn đưa như cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon, "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, các tài tử Jin Sung, Cha In Pyo, Kim Sung Hwan, nhà thiết kế Hanbok Park Sul Nye, diễn viên Kim Hye Soo, Sunwoo Yong Yeo, Kang Seok Woo, Park Eun Su...

Cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yoo In Chon từng cùng Choi Bool Am đóng vai cha con trong 2 tác phẩm Gia Đình Gangnam và phim truyền hình dài 22 năm Nhật Ký Quê Hương. Yoo In Chon đã gọi Choi Bool Am là cha trong cả đời thực. Cựu Bộ trưởng đau buồn vì lần cuối gặp nhau là hồi tháng Chín, người quá cố hẹn gặp lại sau khi sức khỏe đã khá hơn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yoo In Chon coi người quá cố như cha ruột. Ảnh: YTN

"Bà nội quốc dân" Na Moon Hee thì thất thần, tiều tụy đau buồn khi đến tiễn đưa Choi Bool Am. Bà trả lời phóng viên với giọng run run: "Ông ấy đã đi trước rồi. Ông ấy là niềm tự hào của chúng ta, vì vậy tôi rất đau buồn khi ông ấy ra đi trước. Tôi có rất nhiều kỷ niệm và tôi sẽ mãi trân trọng chúng. Tạm biệt ông".

Minh tinh Kim Hye Soo cũng khóc sưng mắt trong tang lễ của người thầy mà cô kính trọng như cha. Cô duy trì mối quan hệ lâu dài với vợ chồng Choi Bool Am sau khi đóng vai mẹ con với Kim Min Ja trong phim Samogok năm 1987. Trong chương trình năm 2021, Kim Hye Soo đã cùng Kim Min Ja chuẩn bị bữa ăn cho "người cha quốc dân". Cô vẫn luôn giữ những tin nhắn với người quá cố và so sánh tin nhắn ông gửi như những bài thơ.

"Bà nội quốc dân" Na Moon Hee đau lòng đến viếng. Ảnh: Channel A

Bà run run nói, đồng thời cúi đầu từ biệt người quá cố. Ảnh: Channel A

Kim Hye Soo khóc sưng mắt. Ảnh: MBC

Tài tử Cha In Pyo chia sẻ cảm nghĩ về người đã khuất. Ảnh: MBC

Choi Bool Am sinh năm 1939. Ông ra mắt vào năm 1959, qua vở nhạc kịch Hamlet. Choi Bool Am có 60 năm hoạt động nghệ thuật, được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Choi Bool Am chiếm tình cảm của khán giả thuộc nhiều thế hệ vì lối diễn xuất giàu tình người, giọng nói trầm ấm.

Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến Chief Inspector - vai cảnh sát phá án, Đội trưởng Park Young Han. Chief Inspector được xem là một trong những bộ phim hình sự tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời giúp Choi Bool Am được công chúng gọi với biệt danh "Đội trưởng điều tra bất tử". Hay vai Chủ tịch Kim trong bộ phim Country Diaries. Với hình tượng người trụ cột gia đình mẫu mực, luôn vững vàng che chở cho những người thân yêu và cả hàng xóm xung quanh, Choi Bool Am chiếm trọn tình cảm của khán giả và được ưu ái gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân". Bộ phim được phát sóng liên tục suốt 22 năm, khép lại vào năm 2002, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Choi Bool Am được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: X.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards (năm 1974 và 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Sân khấu tại Baeksang Arts Awards (năm 1969 và 1971), Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1979), Huân chương Quốc dân hạng Mộc Lan (năm 1998) và Huân chương Văn hóa hạng Bạc (năm 2014).

Ngoài diễn xuất, Choi Bool Am còn được yêu mến qua các chương trình mang tính giáo dục và khám phá văn hóa như Korean Cuisine and Dining. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo trợ toàn quốc của Quỹ Trẻ em Green Umbrella, Chủ tịch Hiệp hội Zero Camp - tích cực hỗ trợ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chưa thành niên đang chấp hành án.

Choi Bool Am dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Instagram

Nguồn: Sports Seoul, YTN, Channel A