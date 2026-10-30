Chấn động showbiz Hàn: "Người cha quốc dân" đột ngột qua đời trong đêm 29/10, tang lễ diễn ra từ 10h sáng nay

Ngày 30/10, tờ MK đưa tin "người cha quốc dân" của showbiz Hàn Quốc, nam diễn viên gạo cội Choi Bool Am đã qua đời ở tuổi 87. Theo Hiệp hội Zero Camp, Choi Bool Am trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h30 phút ngày 29/10 khi đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul (Hàn Quốc). Tang lễ của ngôi sao hàng đầu xứ Hàn sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan Seoul. Trong đó, lễ viếng sẽ bắt đầu từ 10h sáng nay (30/10).

Trước khi đột ngột ra đi, vào tháng 3/2025, Choi Bool Am từng trải qua ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Sau phẫu thuật, khả năng đi lại của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến ông phải rời chương trình Korean Cuisine and Dining của KBS 1TV. Chương trình này là nơi sao nam kỳ cựu đã gắn bó suốt 14 năm qua. Kể từ đó, Choi Bool Am dành phần lớn thời gian điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông được cho là ngày càng xấu đi.

Choi Bool Am - "người cha quốc dân" của showbiz Hàn Quốc - đã ra đi vào 22h30 phút đêm qua 29/10. Ảnh: X.

Sau khi tin buồn được công bố, giới nghệ sĩ và công chúng xứ Hàn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Choi Bool Am. Ông được xem là người thầy, người cha đáng kính của nhiều thế hệ diễn viên xứ kim chi.

Choi Bool Am sinh năm 1939. Ông ra mắt vào năm 1959, qua vở nhạc kịch Hamlet. Choi Bool Am có 60 năm hoạt động nghệ thuật, được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Choi Bool Am chiếm tình cảm của khán giả thuộc nhiều thế hệ vì lối diễn xuất giàu tình người, giọng nói trầm ấm.

Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến Chief Inspector - vai cảnh sát phá án, Đội trưởng Park Young Han. Chief Inspector được xem là một trong những bộ phim hình sự tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời giúp Choi Bool Am được công chúng gọi với biệt danh "Đội trưởng điều tra bất tử". Hay vai Chủ tịch Kim trong bộ phim Country Diaries. Với hình tượng người trụ cột gia đình mẫu mực, luôn vững vàng che chở cho những người thân yêu và cả hàng xóm xung quanh, Choi Bool Am chiếm trọn tình cảm của khán giả và được ưu ái gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân". Bộ phim được phát sóng liên tục suốt 22 năm, khép lại vào năm 2002, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards (năm 1974 và 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Sân khấu tại Baeksang Arts Awards (năm 1969 và 1971), Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1979), Huân chương Quốc dân hạng Mộc Lan (năm 1998) và Huân chương Văn hóa hạng Bạc (năm 2014).

Choi Bool Am được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: X.

Ngoài diễn xuất, Choi Bool Am còn được yêu mến qua các chương trình mang tính giáo dục và khám phá văn hóa như Korean Cuisine and Dining. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo trợ toàn quốc của Quỹ Trẻ em Green Umbrella, Chủ tịch Hiệp hội Zero Camp - tích cực hỗ trợ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chưa thành niên đang chấp hành án.

Choi Bool Am dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Instagram

Nguồn: Nate