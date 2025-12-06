Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người thân quỵ ngã bên di ảnh

Không khí tang thương bao trùm tang lễ của bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bún ốc tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 5/12. Trong số các nạn nhân có ba mẹ con là chị Đ.T.K.H. (SN 1985) cùng hai con nhỏ là Đ.K.L. (SN 2018) và H.N.K. (SN 2023).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, gây thiệt hại nghiêm trọng và là một cú sốc lớn đối với gia đình.

Không khí tang thương tại tang lễ 3 mẹ con (Ảnh: Di Anh)

Tại tang lễ sáng 6/12, anh Đinh Thế Lâm, anh trai của nạn nhân Đ.T.K.H. vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin dữ: “Lúc đầu, tôi chỉ nghe tin là có cháy và ba mẹ con đang đi cấp cứu thôi, chưa biết tình hình cụ thể. Đến khoảng 8 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại từ em tôi ở Đắk Nông báo tin em gái và các cháu đã mất, tôi mới vội bắt xe xuống ngay.”

Anh Lâm kể lại rằng em gái mình là người sống hòa thuận với anh em và rất mực thương yêu con cái.

Nỗi đau càng nhân lên khi mẹ của nạn nhân Đ.T.K.H., năm nay đã gần 80 tuổi và đang ở quê, cũng đã biết tin: “Đầu tiên gia đình giấu bà nhưng giờ bà biết rồi. Bà năm nay gần 80 rồi, mất mát này quá lớn. Tết nhất hay nhà có việc, em đều đưa hai bé về thăm quê,” anh Lâm nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Đinh Thế Lâm - Anh trai nạn nhân (Ảnh: Di Anh)

Tại tang lễ, người bạn trai của nạn nhân K.H. ngồi gục bên cạnh di ảnh. Anh và nạn nhân tuy chưa kết hôn nhưng đã sống cùng nhau khá lâu và có một con chung. Về vấn đề hậu sự, nguyện vọng của người bạn trai là muốn đưa chị cùng các con về quê mình chôn cất nhưng gia đình chị H. vẫn đang cân nhắc và bàn bạc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy khoảng 20m2 khu vực bếp tại tầng 1 và cháy lan lên các tầng trên căn nhà, đang thống kê thiệt hại (căn nhà có kết cấu 4 tầng gồm 1 trệt, 3 lầu, có diện tích xây dựng khoảng 352m2). Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cấu trúc nhà có một lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài ở phía trước mặt tiền được lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận vào triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an khuyến cáo người dân để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn; mỗi gia đình cần thiết phải mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà mình. Phần lớn các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Đối với căn hộ độc lập, lối thoát nạn an toàn là qua cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…Khi xảy ra cháy, người phát hiện đầu tiên cần báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh thoát ra ngoài theo lối cửa chính nếu lối này chưa bị lửa khói bao trùm.

Quá trình di chuyển, cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo. Khi cửa chính tầng 1 bị lửa và khói bao trùm, cần nhanh tìm lối thoát khác như ra ban công và sử dụng thang dây nếu có. Trường hợp khẩn cấp, có thể tự tạo dây từ rèm, ga giường, quần áo… để trèo xuống, nhưng phải bảo đảm dây chắc chắn và được buộc vào cấu kiện thật vững.

Người trong nhà cũng có thể thoát qua ban công, cửa sổ sang các nhà hoặc công trình lân cận, hoặc di chuyển lên tầng thượng, mái và tìm đường sang khu vực an toàn. Khi di chuyển, cần dùng khăn hoặc áo thấm nước che mũi, miệng để giảm hít khói độc. Trong tất cả trường hợp, người dân khi phát hiện cháy phải nhanh gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH theo số 114.

Với các hộ dân ở nhà hình ống, cần chuẩn bị đầy đủ bình chữa cháy tại nhà, đặc biệt không nên làm lồng sắt bịt kín các lối như ban công và cửa sổ. Trong trường hợp gia đình cơi nới chuồng cọp, phải làm lối thoát hoặc chuẩn bị sẵn những thiết bị, dụng cụ và hướng dẫn người nhà (đặc biệt là trẻ em và người già) cách sử dụng khi cần thiết.