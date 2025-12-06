Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến 1 người đàn ông tử vong

Trưa 6/12, Công an phường Hiệp Bình cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm khiến người đàn ông mắc kẹt tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.C.T. (47 tuổi, ngụ TP.HCM). Ông T. sinh sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, khu phố 29, phường Hiệp Bình. Khoảng 6h cùng ngày, vợ ông T. đưa người con lớn đi học, còn cháu bé 9 tuổi đang ở dưới phòng khách. Khoảng 7h cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực gần nhà ông T. nghe tiếng nổ lớn nên hốt hoảng chạy qua thì phát hiện khói lửa bùng cháy. Mọi người hô hoán và kịp thời cứu cháu bé ra ngoài an toàn.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, lực lượng chức năng địa phương cùng Cảnh sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM (khu vực 2) điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai việc dập lửa.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, công an phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lầu với thi thể bị cháy đen, căn phòng bằng tường gạch bị hư hỏng nặng. Hiện trường phòng ngủ kết cấu tường gạch bị phá hủy gần hết. Ngoài phòng ngủ bị cháy (khoảng 20 m2), các khu vực còn lại trong nhà gần như không bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nghi điểm xuất phát cháy từ bên trong phòng ngủ.

Người dân cho hay, thời điểm cháy trong nhà phát ra tiếng nổ, một phần tường gạch phía sau nhà bị vỡ tung, tạo thành lỗ lớn. “Mọi người dùng bình chữa cháy xông vào nhà dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra ở khu vực phía sau tầng 1 nên quá trình dập lửa gặp khó khăn. Khói đen mù mịt và nhiều tiếng nổ nên chúng tôi phải chạy ra ngoài, không thể xông vào vị trí ngọn lửa” - một nhân chứng nói.