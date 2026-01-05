Tang lễ nam diễn viên quốc dân vừa qua đời: Lee Jung Jae - Jung Woo Sung khiêng linh cữu

Sáng 5/1, công chúng châu Á không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên quốc dân Hàn Quốc Ahn Sung Ki vừa từ trần tại phòng hồi sức tích cực ở Bệnh viện Đại học Soonchunhyang. Được biết, nam nghệ sĩ qua đời sau 6 ngày nhập viện trong tình trạng ngừng tim. Ông rời xa nhân thế ở tuổi 74.

Tới nay, tờ Sports Kyunghyang vừa công bố những thông tin đầu tiên về tang lễ của cố tài tử Ahn Sung Ki. Theo đó, lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức dành cho nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc đồng chủ trì. 2 tài tử đình đám Lee Jung Jae - Jung Woo Sung sẽ đảm nhiệm vai trò khiêng linh cữu trong tang lễ cố diễn viên.

Lễ viếng Ahn Sung Ki được tổ chức tại phòng 31 thuộc nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary (Seoul). Lễ đưa tang sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 9/1 tới đây. Gia đình Ahn Sung Ki quyết định chọn nghĩa trang Byeolgeurida (Yangpyeong) làm nơi an nghỉ cuối cùng cho nam diễn viên quốc dân.

Lễ tiễn đưa Ahn Sung Ki được diễn ra vào ngày 9/1 tới đây. Ảnh: Nate

Lee Jung Jae - Jung Woo Sung sẽ khiêng quan tài trong đám tang của cố diễn viên Ahn Sung Ki. Ảnh: Naver

Trước đó vào sáng 31/12 năm ngoái, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam diễn viên quốc dân Ahn Sung Ki đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu mới đây trong tình trạng ngừng tim sau khi đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng lúc đang dùng bữa. Ngay khi tới bệnh viện, Ahn Sung Ki đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu - nơi các bác sĩ nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi cho nam diễn viên.

Sau đó không lâu, Ahn Sung Ki đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Còn nhớ hồi năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Trong 6 ngày qua, nam diễn viên quốc dân được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa. Nhưng đến nay, nghệ sĩ họ Ahn đã không qua khỏi, ra đi trong vòng tay của người thân.

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ. Ảnh: Nate

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân và đáng kính trọng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp vẻ vang, nam nghệ sĩ đã xuất hiện ở hơn 130 tác phẩm lớn nhỏ và giành về hàng chục giải thưởng cao quý cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. Gần đây, Ahn Sung Ki tỏa sáng ở tác phẩm điện ảnh mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng Park Seo Joon. Tác phẩm này cũng đã gây sốt khắp châu Á, nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7.