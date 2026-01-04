Nhạc sĩ Đoàn Thu Trà, con gái của nhạc sĩ Đoàn Bổng cho biết cha cô qua đời khoảng hơn 5h sáng nay 4/1 tại nhà riêng, do tuổi cao sức yếu.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng tên khai sinh là Đoàn Chí Bổng, sinh năm 1943 tại Thường Tín, Hà Nội. Ông theo học khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội từ năm 1966.

Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng. Năm 1976, nhạc sĩ chuyển về Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và làm việc tại đây cho đến khi nghỉ hưu.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Đoàn Bổng để lại dấu ấn sâu đậm với hàng trăm ca khúc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Nhiều ca khúc của ông đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ công chúng như Hát về Người, Từ làng Sen con hát tên Người, Về Hà Tây đi em, Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hà Nội những kỷ niệm trong tôi…

Trong đó, Bài ca Mặt trận Tổ quốc của nhạc sĩ Đoàn Bổng được chọn làm bài hát truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường được gọi là “Mặt trận ca”.

Âm nhạc của nhạc sĩ Đoàn Bổng mang đậm hơi thở làng quê, gắn bó với hình ảnh sông nước, cánh đồng và người nông dân. Trước khi theo học âm nhạc chuyên nghiệp, ông từng làm việc tại một xí nghiệp thủy nông, từ đó hình thành mạch cảm hứng bền bỉ về nông thôn trong sáng tác.

Ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em được xem là tác phẩm tiêu biểu, kết tinh rõ nét phong cách trữ tình, mộc mạc và giàu cảm xúc của ông.

“Trong ca khúc “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” tôi viết, hình ảnh của những chàng trai, cô gái nông thôn hiện lên cũng thật thắm đượm, sinh động. Cô gái được tôi ví như dòng sông Đáy hiền hòa, thơ mộng, còn chàng trai được tôi ví như dòng sông Đà dữ dội, thác ghềnh. Họ yêu nhau và cùng hẹn ước xây dựng quê hương nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh ” – ông thổ lộ.

Năm 2022, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đoàn Bổng vẫn tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. Ông thường quan niệm, mỗi năm qua đi đó là tuổi của thời gian chứ không phải tuổi của tâm hồn, nhất là với một người sáng tác âm nhạc thì phải giữ nguyên cảm xúc tuổi đôi mươi và không bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Sự ra đi của nhạc sĩ Đoàn Bổng là mất mát đối với nền âm nhạc Việt Nam. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Đoàn Bổng.

Theo ông, nhạc sĩ không chỉ là một tác giả gạo cội mà còn là người sống giản dị, cởi mở, luôn dành sự quan tâm và chia sẻ chân thành với thế hệ đàn em. Âm nhạc của Đoàn Bổng, theo đánh giá của Nguyễn Quang Long, gần gũi, thắm thiết, mộc mạc nhưng giàu chiều sâu tư tưởng và cảm xúc.