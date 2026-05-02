Tang lễ diễn viên đột tử bỏ lại con thơ 3 tuổi: Vợ suy sụp không ăn uống, dàn sao gửi vòng hoa chia buồn

Vào ngày 29/4, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Dong Bin (phim Chuyện Tình Sungkyunkwan ) vừa đột ngột qua đời tại nhà hàng sắp khai trương của mình. Được biết, nam diễn viên đình đám dự kiến sẽ khai trương nhà hàng này ngay trong tháng 5. Nhưng khi kế hoạch chưa kịp được thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56 và để lại cô con gái bé bỏng chỉ mới 3 tuổi còn đang mắc bệnh tim.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan tới tội phạm hay thư tuyệt mệnh do cố nghệ sĩ để lại. Cái chết đột ngột của nam diễn viên khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Park Dong Bin đột ngột qua đời ở tuổi 56. Ảnh: Xports News

Trong lễ viếng cố diễn viên được tổ chức tại phòng VIP số 5 của nhà tang lễ Domin ở Anseong, tỉnh Gyeonggi, nhiều ngôi sao trong làng giải trí đã gửi vòng hoa để bày tỏ lòng kính trọng đối với người quá cố. Những vòng hoa ghi tên và dòng chữ "Cầu mong người quá cố được yên nghỉ" được xếp thành hàng, tạo nên một khoảnh khắc trang nghiêm để tưởng niệm. Những vòng hoa này đến từ đồng nghiệp thân thiết của Park Dong Bin như diễn viên Jin Tae Hyun, Park Si Eun, Ahn Jae Mo, bác sĩ tâm lý Oh Eun Young...

Đặc biệt, diễn viên Ahn Jae Mo đã túc trực tại nhà tang lễ suốt từ khi nghe tin dữ đến khi đưa tiễn Park Dong Bin. Nhà tang lễ đang chật kín người đến viếng và bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng từ cả trong và ngoài ngành giải trí.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi vòng hoa chia buồn. Ảnh: MK Sports

Câu chuyện về gia đình diễn viên quá cố cố càng làm tăng thêm nỗi đau buồn giữa tin tức bi thảm đột ngột. Park Dong Bin kết hôn với người vợ kém 12 tuổi Lee Sang Yi năm 2020. Hai người gặp nhau qua bộ phim truyền hình Kẻ thù trong kiếp trước của đài MBC, nảy sinh tình cảm và trở thành vợ chồng sau khoảng 2 năm hẹn hò. Đến năm 2023, anh mới được lên chức bố ở tuổi 54. Tuy nhiên, không may mắn là bé gái Ji Yu mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Hiện tại, Ji Yu đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Nam diễn viên Oh Hyeop chia sẻ với MK Sports: “Chị dâu tôi gần như không ăn uống gì trong ba ngày. Có vẻ như chị ấy rất khó chấp nhận sự việc đột ngột này”. Đến lúc đưa tang chồng vào sáng ngày 1/5, Lee Sang Yi đã bật khóc nức nở, không chấp nhận được việc quan tài của chồng được đưa lên xe tang. Cô khóc than “Anh không thể đi được. Sao anh có thể bỏ đi như thế này? Em phải làm gì với con gái 3 tuổi của chúng ta đây?” và dường như run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Các thành viên trong gia đình đã phải đỡ Lee Sang Yi để cô không gục ngã. Những người thân quen đưa tang đều cúi đầu, gọi tên người quá cố để nói lời tạm biệt cuối cùng, và chiếc xe tang lặng lẽ rời khỏi nhà tang lễ. Nam diễn viên sẽ được an táng tại công viên tưởng niệm Woosung.

Vợ nam diễn viên đau đớn, gục ngã trong phút tiễn biệt chồng. Ảnh: MK Sports

Không khí đau buồn ở lễ tiễn đưa. Ảnh: MK Sports

Park Dong Bin bắt đầu được khán giả xứ kim chi biết đến rộng rãi qua bộ phim điện ảnh Shiri hồi năm 1998. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh lớn của điện ảnh Hàn Quốc bao gồm Cờ Thái Cực Giương Cao, Săn Tiền Thưởng ...

Trong suốt sự nghiệp, Park Dong Bin thể hiện sự đa dạng qua hàng loạt vai diễn biến hóa ở cả 2 mảng phim cổ trang và hiện đại, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lối diễn xuất chân thực. Nhờ khả năng diễn xuất ổn định và khí chất đáng nhớ, nam tài tử đã được khán giả cũng như giới chuyên môn ca ngợi là 1 trong những “diễn viên cao cấp” của màn ảnh xứ củ sâm.

Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi hồi năm 2020, 2 vợ chồng họ đón chào con gái đầu lòng vào 3 năm sau đó. 2 ngôi sao được biết đến là 1 trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu ở làng giải trí Hàn Quốc.

Park Dong Bin là diễn viên quen thuộc với khán giả. Ảnh: MK Sports

Park Dong Bin thường xuyên bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho gia đình trên các chương trình truyền hình cũng như ở những buổi phỏng vấn mà anh tham gia. Đáng chú ý, hồi năm 2024, nam tài tử đã xuất hiện trên chương trình Dr. Oh's Golden Clinic (Channel A) và lần đầu tiết lộ chuyện con gái mắc phải căn bệnh tim quái ác. Trước ống kính, Park Dong Bin tâm sự: “Con gái tôi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh. Chỉ 4 ngày sau khi chào đời, bé đã phải phẫu thuật để duy trì sự sống. Con bé nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt 3 tháng. Vì chỉ nằm 1 chỗ nên cơ của con gái tôi rất yếu, dẫn đến việc con bé biết đi muộn. Dự kiến khi tròn 3 tuổi, bé sẽ phải trải qua 1 ca phẫu thuật cuối cùng nữa”.

Vợ Park Dong Bin - nữ diễn viên Lee Sang Yi cho biết thêm về tình trạng của con gái: “Sau ca phẫu thuật thứ 2, con gái tôi từng bị khó thở và não của con bé cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù hiện tại trông con gái tôi có vẻ ổn hơn rồi nhưng bác sĩ nói vẫn cần theo dõi tình trạng bé liên tục trong vài năm tới. May mắn là khả năng ngôn ngữ và biểu đạt của con bé vẫn ở mức bình thường nên chúng tôi cũng an lòng phần nào”.

Vợ chồng anh có con gái 3 tuổi, nhưng không may là bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: MK Sports

Nguồn: MK Sports, Xports News