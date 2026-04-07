1 nghệ sĩ 27 tuổi đột tử khi đang quay show thực tế, ekip tạm dừng ghi hình khẩn cấp

Ngày 7/4, tờ People đưa tin chương trình thực tế tuyển chọn Drag Queen "Drag Race Philippines" mùa 4 đã xảy ra chuyện đáng tiếc ngoài ý muốn là nghệ sĩ Misua (tên thật Jason Elvie Ty) đã đột ngột qua đời. Phía ekip cho biết Misua đột tử trong lúc ngủ vào rạng sáng 2/4, hưởng dương 27 tuổi. Nguyên nhân tử vong của thí sinh này vẫn chưa được công bố.

Sau khi vụ việc xảy ra, Drag Race Philippines đã khẩn cấp tạm dừng ghi hình, phối hợp điều tra cùng cơ quan chức năng về cái chết bất thường của Misua cũng như để các thí sinh khác và đội ngũ ekip ổn định tinh thần.

Chương trình thực tế tuyển chọn drag queen "Drag Race Philippines" mùa 4 vừa xác nhận thông tin nghệ sĩ Misua đã đột tử khi đang ngủ trong lúc quay show. Ảnh: Instagram.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Queen Misua - người đang tham gia ghi hình mùa 4 của show Drag Race Philippines - đã qua đời trong lúc ngủ. Lúc sinh thời, Misua đã mang lại ánh sáng, niềm vui cho mọi người xung quanh. Sự ra đi đột ngột của Misua khiến chúng tôi bàng hoàng. Đội ngũ Drag Race Philippines xin chia buồn sâu sắc với gia đình tang quyến. Hiện, phía chương trình vẫn giữ liên lạc với gia đình Misua để kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi cũng mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của người nhà Misua giữa mất mát lớn", chương trình Drag Race Philippines báo tin buồn về sự ra đi của Misua.

Drag Race Philippines đã tạm dừng ghi hình khẩn cấp sau sự ra đi đột ngột của thí sinh Misua. Ảnh: Instagram.

Misua là nghệ sĩ Drag Queen của Haus of LaFeya, thường biểu diễn tại Rampa Drag Club. Ngoài ra, Misua còn làm công việc thiết kế đồ họa.

Drag Race Philippines được mua bản quyền từ chương trình nổi tiếng của Mỹ RuPaul's Drag Race. Trong chương trình, các nghệ sĩ Drag Queen phải vượt qua nhiều thử thách về trình diễn, thời trang, diễn xuất… để giành danh hiệu "Drag Superstar Philippines". Mùa 4 của chương trình mới bắt đầu ghi hình cách đây không lâu, danh sách thí sinh tham gia còn được chính thức công bố thì đã xảy ra chuyện không may.

