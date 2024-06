Nam diễn viên Nguyễn Hồng Hải - người đảm nhận vai diễn Hải 33 trong Vi Cá tiền truyện: Cá con vượt biển lớn - qua đời vào ngày 13/6 khiến bạn bè, dàn sao Việt bàng hoàng xót thương. Sáng 15/6, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đến viếng và chia sẻ hình ảnh bên trong tang lễ của người đàn em vắn số.

Người thân đã tổ chức lễ viếng cho Nguyễn Hồng Hải tại nhà riêng ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Không gian được trang trí chỉn chu, trang nghiêm. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nam diễn viên quá cố đã gửi vòng hoa để chia buồn với gia quyến. Đặc biệt, chi tiết khiến nhiều người xót xa chính là nụ cười của Nguyễn Hồng Hải trên di ảnh. Lúc sinh thời, anh được bạn bè nhận xét là người sống rất tình cảm, cư xử lễ phép, trọng tình nghĩa và thương yêu vợ con. Vợ của cố nghệ sĩ xin miễn chấp điếu vì sợ chồng nợ nhiều ân tình. Trong thời gian Nguyễn Hồng Hải nằm viện điều trị bệnh xơ gan, nhiều đồng nghiệp đã quyên góp hỗ trợ gia đình anh.

Tang lễ diễn viên Hồng Hải được gia đình tổ chức đơn giản

Nguyễn Hồng Hải qua đời vì bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Trước đó, anh đi khám bệnh do có triệu chứng đau nhức người, vàng da. Sau thời gian điều trị, anh được đưa về nhà vì không có hy vọng qua khỏi.

Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1993, là một vận động viên thể hình và võ thuật. Anh từng giành hai HCV hạng mục bán chuyên và chuyên nghiệp tại God of Tournament tháng 11/2022, HCV tại Đại hội Võ thuật Vovinam 2022, HCV thể hình PCA giải tiêu chí quốc tế tháng 12/2022.



Nhờ lợi thế đó, Nguyễn Hồng Hải bén duyên với nghệ thuật và được Quách Ngọc Tuyên tin tưởng giao cho vai Hải 33 trong web-drama Vi Cá tiền truyện: Cá con vượt biển lớn (2023). Nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh rắn rỏi, mạnh mẽ và sở hữu kỹ thuật võ thuật tốt ở trong phim. Gia đình của Nguyễn Hồng Hải sinh sống ở Phú Quốc, Kiên Giang. Vợ nam diễn viên hiện mang thai bé thứ 2, con lớn đã được 5 tuổi.

Nguyễn Hồng Hải qua đời tuổi 31

Trước sự ra đi của người em thân thiết, Quách Ngọc Tuyên không khỏi đau buồn chia sẻ: "Tạm biệt 33 trong Vi Cá Tiền Truyện của anh, nhận được tin em thật sự anh rất bất ngờ, mọi thứ nó nhanh quá. Yên nghỉ em nhé. Một cậu em vẻ ngoài bậm trợn nhưng thật ra sống rất tình cảm, cư xử lễ phép, trọng tình nghĩa, thương yêu vợ con. Cầu chúc vợ và 2 con em luôn mạnh khoẻ, bình an". Nhiều đồng nghiệp và khán giả hay tin cũng không khỏi bất ngờ, gửi lời chia buồn và an ủi đến gia đình nam diễn viên trước sự mất mát to lớn này.