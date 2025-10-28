Tối 26/10, Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng tập 14 với chủ đề "Trận đánh đồi Rồng" tiếp tục phần "Đại án" lấy cảm hứng từ chuyên án 279LL, 18TN, 19TN - chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.

Trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với tội phạm, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Một trong những bài kiểm tra quan trọng trước thời khắc tác chiến căng thẳng nhất chính là bài huấn luyện bắn đạn thật với súng AK-47 đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần thép và kỹ năng phối hợp hoàn hảo giữa cả đội trong gang tấc.

Các chiến sĩ nhập vai bước vào quá trình huấn luyện bắn súng trước khi bắt đầu diễn tập

Bắt đầu trận đánh diễn tập lấy cảm hứng từ trận đánh đồi Rừng năm ấy, các chiến sĩ nhập vai khoác lên mình quân tư trang nặng trĩu vai bắt đầu hành quân đoạn đường dài hơn 4km. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân không thể tham gia cùng đội hình Chiến Sĩ Quả Cảm trong trận đánh này. Trong căn phòng cấp cứu trắng lạnh, tay vẫn cắm truyền nước, nhưng tâm trí của cả hai chưa từng rời khỏi chiến tuyến. "Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Không có tôi thì các đồng chí sẽ vất vả thêm phần", Tăng Duy Tân tiếc nuối chia sẻ.

Tăng Duy Tân nhập viện, bỏ lỡ nhiệm vụ với đồng đội

Tăng Duy Tân bày tỏ sự tiếc nuối khi sức khoẻ không cho phép để cùng các đồng đội diễn tập

Khi vào nhiệm vụ, dàn nghệ sĩ được chia thành các tổ tác chiến, nằm phục kích suốt nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt: mưa gió, côn trùng, địa hình dốc trơn và tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Giai đoạn đầu, MONO kể lại cảm giác căng thẳng khi chỉ nghe tiếng bộ đàm trong không gian im lặng. Các chiến sĩ phải giữ nguyên tư thế, người cảnh giới - người ăn lương khô.

Sau đó, một tình huống nguy hiểm diễn ra. Tổ tác chiến phát hiện một người phụ nữ và bé gái xuất hiện gần khu vực biên giới, nghi là "chim lợn" (tai mắt của tội phạm). Tuy nhiên, khi phát hiện có trẻ em, tổ Long Hạt Nhài đề nghị "Không đánh" để tránh thương vong. Trung tâm chỉ huy đồng ý và yêu cầu các tổ tiếp tục giám sát. Dù thất vọng vì chờ quá lâu, Kiều Minh Tuấn và Bảo Lâm hiểu ra nguyên tắc nhân đạo của lực lượng CAND.

Các nghệ sĩ trải nghiệm cảm giác nằm phục kích hàng giờ trên đồi

Long Hạt Nhài và các đồng đội ăn lương khô trong lúc phục kích xuyên tối

Khi nhóm tội phạm có vũ trang xuất hiện với quân số đông, mang theo nhiều balo, trung tâm đặt câu hỏi: “300 người có đánh không?”. Các tổ đồng loạt hô "Đánh!". Tiếng súng vang lên liên tiếp, cuộc chiến bắt đầu - căng thẳng, nghẹt thở như thật.

Khi tiếng súng cuối cùng khép lại, khói thuốc súng còn vương giữa đồi núi, các chiến sĩ nhập vai vẫn còn nguyên sự căng thẳng, nhưng sâu bên trong ánh mắt ấy là niềm xúc động vì lòng tự hào dân tộc. Sau những giờ phút cận kề sinh tử, họ mới cảm nhận trọn vẹn giá trị của sự hy sinh thầm lặng đến từ những người đã từng ở trong trận đánh đồi Rồng năm ấy. Càng nhập vai, họ càng thấu hiểu và nể phục không chỉ những chiến sĩ quả cảm của trận đánh lịch sử, mà còn biết ơn những người chiến sĩ vẫn luôn hy sinh thầm lặng trong từng cuộc chiến ngày hôm nay, ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Tập 14 khép lại trong khung cảnh các chiến sĩ ngồi lại cùng nhau, chia sẻ về cuộc chia ly đẫm nước mắt của những người đồng đội, người cha, người mẹ, người con sau cuộc đánh án.

Các chiến sĩ nhập vai diễn tập tình huống đối đầu với tội phạm