Hai tháng trước, N.B.L (21 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện tình trạng phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng chủ quan nên không đi khám. Đến khi mệt mỏi tăng nhiều kèm buồn nôn, anh đi khám tại một cơ sở y tế và được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối kèm chỉ định lọc máu chu kỳ.

Thanh niên 21 tuổi sau đó tới Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra lại. Tại đây, các bác sĩ Trung tâm Thận - Lọc máu thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể cũng như thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân chính xác gây suy giảm chức năng thận.

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát sao, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư . Đây là tình trạng bệnh lý có thể gây suy giảm nhanh chức năng thận, dẫn đến phù nề toàn thân, tăng cân nhanh, mệt mỏi và rối loạn nhiều cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

BS Dương Thùy Linh thăm khám cho người bệnh

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị nội khoa tích cực theo đúng phác đồ chuyên môn. Nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. Các chỉ số urê, creatinin trở về mức bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn; tình trạng phù, mệt mỏi và buồn nôn giảm đáng kể. Đặc biệt, người bệnh đã tránh được nguy cơ phải lọc máu chu kỳ kéo dài.

Theo bác sĩ Dương Thùy Linh, Trung tâm Thận – Lọc máu, bệnh lý thận ở người trẻ tuổi có thể diễn biến âm thầm với các dấu hiệu ban đầu như phù, mệt mỏi, tiểu bất thường hoặc tăng cân nhanh. Nếu không được thăm khám sớm và chẩn đoán đúng, người bệnh có thể bị bỏ qua “thời điểm vàng” trong điều trị.

Việc đánh giá chính xác nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những can thiệp không cần thiết và mang lại cơ hội phục hồi tốt hơn cho người bệnh.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.