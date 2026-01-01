Tần số tim trẻ sơ sinh bao nhiêu là bình thường? Chuyên gia sơ sinh giải đáp

Tần số tim bình thường ở trẻ sơ sinh: Linh hoạt theo trạng thái

Theo dõi tần số tim có thể giúp ba mẹ phát hiện những bất thường về tim. Theo BSNT. Lê Tuấn Anh - Phó Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), tần số tim trẻ sơ sinh không cố định một con số mà dao động trong một khoảng rộng, tùy thuộc vào trạng thái hoạt động:

Khi trẻ ngủ yên: Tần số tim có thể chậm lại, dao động từ 100 - 140 lần/phút. Đây là lúc tim hoạt động ở trạng thái nghỉ ngơi.

Khi trẻ thức, cử động hoặc khóc: Tần số tim có thể tăng nhanh, lên đến 160 lần/phút, thậm chí trên 180 lần/phút trong thời gian ngắn khi trẻ gắng sức (như khóc to). Đây là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường.

Trẻ sơ sinh non tháng: Tần số tim thường có xu hướng nhanh hơn và dao động nhiều hơn so với trẻ đủ tháng. Tim của trẻ non cũng nhỏ hơn và hệ thần kinh tự chủ chưa ổn định. Vì vậy, tần số tim có thể thay đổi nhanh chóng.

"Cha mẹ không nên quá lo lắng nếu chỉ nghe thấy tim con đập nhanh khi con đang bú, khóc hay vận động. Điều quan trọng là tần số tim trở về mức bình thường khi trẻ được nghỉ ngơi, và trẻ vẫn có các biểu hiện sinh lý tốt như da hồng hào, bú khỏe, ngủ ngoan." – BSNT Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Em bé sơ sinh tại PhenikaaMec được đo tần số tim bằng máy chuyên dụng để thăm khám, phát hiện sớm bất thường về tim

Khi nào tần số tim trẻ sơ sinh bất thường?

Tuy nhiên, tần số tim bất thường kéo dài hoặc đi kèm với các dấu hiệu lâm sàng khác có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý nghiêm trọng. BSNT. Lê Tuấn Anh chỉ ra hai tình huống chính:

Tần số tim nhanh (Trên 180-200 lần/phút khi nghỉ): Đây có thể là dấu hiệu của sốt, nhiễm trùng nặng (nhiễm khuẩn huyết), mất nước, thiếu máu, cường giáp bẩm sinh, hoặc các rối loạn tần số tim nhanh như nhịp nhanh trên thất (SVT). Ba mẹ cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu trẻ mệt lả, bú kém, thở nhanh, vã mồ hôi, da tái nhợt hoặc tím tái. Tần số tim chậm (Dưới 100 lần/phút khi thức, dưới 80 lần/phút khi ngủ): Có thể cảnh báo tình trạng ngưng thở, thiếu oxy nặng, tăng áp lực nội sọ, hạ thân nhiệt, hoặc các bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. Ở trẻ non tháng, tần số tim chậm kéo dài thường liên quan đến cơn ngưng thở sinh lý non tháng. Dấu hiệu giúp ba mẹ nhận biết như: Trẻ li bì, khó đánh thức, bỏ bú, da xám tím, ngừng thở từng cơn.

BSNT. Lê Tuấn Anh khuyến cáo: "Cha mẹ không nên tự ý đếm tần số tim một cách máy móc và gây hoang mang. Nếu trẻ có dấu hiệu ngủ li bì, da tái xám, mệt mỏi, bỏ bú, thở gấp,… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để tránh nguy hiểm".

Khi phát hiện bất thường, mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện uy tín để được thăm khám, chẩn đoán bởi chuyên gia hàng đầu

Tại Khoa Sơ sinh PhenikaaMec, mọi trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ non tháng và trẻ bệnh lý, đều được theo dõi tần số tim liên tục 24/24 qua thiết bị cầm tay hiện đại. Thiết bị này không chỉ hiển thị con số, mà còn ghi nhận dạng sóng, phát hiện sớm các rối loạn nhịp nguy hiểm.

Ngay khi phát hiện bất thường, em bé sẽ được thăm khám, hội chẩn, tư vấn cùng với các chuyên gia đầu ngành, kết hợp với bác sĩ Nhi khoa, bác sĩ Tim mạch,… để đưa ra phương án tốt nhất cho bé.

