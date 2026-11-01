Tân Quán Quân Đường lên đỉnh Olympia 2026: Đạt thành tích khủng từ năm lớp 9, hé lộ loạt kỹ năng "nhỏ mà có võ" giành chiến thắng

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc trở thành quán quân đường lên đỉnh olympia 26 với điểm số 240.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là một trong những gương mặt gây chú ý tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Gây ấn tượng từ các vòng thi tuần, quý

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là một trong những gương mặt gây chú ý tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, nam sinh còn khiến khán giả bất ngờ với khả năng ghi nhớ và thể hiện quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới.

Anh Đức là thí sinh cuối cùng giành vé vào trận chung kết năm Olympia 2026 sau chiến thắng ở cuộc thi quý IV với 220 điểm. Trước đó, nam sinh đạt 230 điểm ở cuộc thi tuần và 330 điểm ở cuộc thi tháng.

Ở cuộc thi quý IV, Anh Đức khởi đầu phần thi Khởi động với 40 điểm. Một dấu ấn đáng nhớ đến ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khi nam sinh tìm ra từ khóa “Đông A” từ dữ kiện liên quan đến ca khúc “Hào khí Việt Nam”. Những câu trả lời chính xác sau đó giúp Anh Đức từng bước cải thiện điểm số và kết thúc cuộc thi với 220 điểm, qua đó giành tấm vé cuối cùng đến với trận chung kết năm.

Niềm yêu thích Olympia của nam sinh bắt đầu từ khi còn nhỏ.

Điều khiến Anh Đức trở nên khác biệt không chỉ nằm ở khả năng xử lý câu hỏi trên sân khấu. Nam sinh có niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử, văn học, thơ ca và âm nhạc cách mạng. Đáng chú ý, cậu có thể ghi nhớ và hát quốc ca của 135 quốc gia. Trong chương trình, Anh Đức từng thể hiện quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives, khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vốn hiểu biết và khả năng ghi nhớ của mình.

Với Anh Đức, phần thi Vượt chướng ngại vật cũng là một trong những nội dung yêu thích. Việc thường xuyên đọc sách, tìm hiểu nhiều lĩnh vực giúp nam sinh có thêm dữ kiện để liên kết thông tin, nhận diện từ khóa và đưa ra phán đoán. Đây cũng là kỹ năng quan trọng ở phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ nhớ kiến thức mà còn phải nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa những gợi ý tưởng chừng rời rạc.

Con đường học tập của Anh Đức cũng có nhiều dấu ấn. Từ bậc THCS, nam sinh từng thi đỗ vào bốn trường THPT chuyên: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) môn Lịch sử; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) môn tiếng Nga. Cậu cũng trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An. Trong quá trình học tập, Anh Đức từng giành giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố môn Lịch sử.

Những kỹ năng "nhỏ mà có võ"

Niềm yêu thích Olympia của nam sinh bắt đầu từ khi còn nhỏ. Sau khi theo dõi trận chung kết năm thứ 20 cùng gia đình, Anh Đức nuôi ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu của chương trình. Từ năm 2023, cậu bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bằng cách luyện tập trên các nền tảng mô phỏng Olympia trực tuyến, xem lại những cuộc thi trước và tìm hiểu cách chương trình đặt câu hỏi.

Việc luyện tập không chỉ xoay quanh việc bổ sung kiến thức. Anh Đức còn chú ý rèn tốc độ đọc câu hỏi, phản xạ khi bấm chuông và thao tác với chuột. Những kỹ năng tưởng như nhỏ này lại có ý nghĩa đáng kể trong một cuộc thi mà chỉ cần chậm hơn đối thủ một nhịp, thí sinh có thể bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

Trước khi bước vào chung kết năm, Anh Đức cũng từng giành chiến thắng trong cuộc thi Olympia cấp trường. Những lần thử sức và tích lũy kinh nghiệm qua từng vòng thi giúp nam sinh dần làm quen với áp lực, đồng thời hiểu rõ hơn điểm mạnh của bản thân.

Từ một khán giả theo dõi chương trình cùng gia đình, Anh Đức đã từng bước biến ước mơ thành hành trình có thật. Kiến thức lịch sử, niềm say mê văn hóa các quốc gia cùng sự chuẩn bị trong nhiều năm tạo nên một hình ảnh khá riêng của nam sinh Hà Nội - Amsterdam tại Olympia năm nay.