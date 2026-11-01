Mẹ Việt đăng loạt video về hành trình giảm cân của con gái lớp 7, một chi tiết khiến cư dân mạng Việt tranh cãi: Có phản cảm?

Thời gian gần đây, loạt video ghi lại hành trình giảm cân của một bé gái đang học lớp 7 do mẹ quay và đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nội dung xoay quanh sinh hoạt, ăn uống và tập luyện của cô bé. Tuy nhiên, bên cạnh những người quan tâm đến hành trình này, không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn về cách người mẹ ghi hình và chia sẻ hình ảnh của con.

Theo những hình ảnh giao diện kênh video được lan truyền, cô bé xuất hiện trong nhiều clip với các mốc thời gian theo ngày. Các đoạn video ghi lại những bữa ăn, hoạt động tập luyện và cả những khoảnh khắc đời thường của em.

Trang phục và góc quay có vấn đề?

Điều khiến một bộ phận người xem chú ý là cách lựa chọn trang phục và góc quay. Trong một số clip, cô bé mặc áo hai dây, áo croptop hoặc trang phục ôm sát. Máy quay cũng nhiều lần hướng cận vào khuôn mặt, cằm và các vùng cơ thể của em. Có đoạn người mẹ dùng tay chạm, bóp nhẹ phần cằm của con để ghi hình. Một số hình ảnh khác cho thấy cô bé có biểu cảm không thoải mái trong quá trình quay video.

Những chi tiết này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu việc ghi hình có thực sự đem lại động lực cho trẻ hay vô tình tạo thêm áp lực. Bởi ở độ tuổi lớp 7, trẻ đang bước vào giai đoạn dậy thì, có nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý. Cách nhìn nhận của bạn bè, người thân và những người xung quanh có thể tác động đáng kể đến sự tự tin của các em.

Ảnh minh hoạ

Một trong những điều được nhắc đến nhiều là việc công khai hình ảnh cơ thể của trẻ trên mạng xã hội. Những góc quay tập trung vào các đặc điểm ngoại hình, dù xuất phát từ ý định ghi lại sự thay đổi trước và sau quá trình tập luyện, vẫn có thể khiến trẻ cảm thấy mình đang bị đánh giá. Khi video được chia sẻ rộng rãi, các em còn phải đối diện với những nhận xét từ người lạ, trong đó không phải ý kiến nào cũng nhẹ nhàng hay mang tính xây dựng.

Ở tuổi này, trẻ có thể chưa đủ khả năng để lường trước việc một hình ảnh được đăng tải hôm nay sẽ tiếp tục tồn tại và lan truyền như thế nào trong tương lai. Vì vậy, sự đồng ý của trẻ khi ghi hình cũng cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Cha mẹ nên quan tâm đến cảm xúc của con, thay vì chỉ chú ý đến lượng tương tác hoặc phản hồi của người xem.

Bên cạnh đó, một số hình ảnh về tình trạng răng của cô bé cũng khiến người xem quan tâm. Trong một video, phần hình thu nhỏ tập trung khá gần vào vùng miệng, cho thấy răng có dấu hiệu sâu và xô lệch. Từ những hình ảnh này, nhiều người đặt vấn đề về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể cũng như quá trình thăm khám của em không thể được kết luận chỉ qua video. Đây vẫn là vấn đề cha mẹ nên chủ động quan tâm, đưa con đến cơ sở chuyên môn khi có dấu hiệu bất thường.

Cần được cân nhắc kỹ

Một câu hỏi khác được đặt ra là mục đích của việc công khai toàn bộ hành trình giảm cân. Không ít người cho rằng nếu muốn khuyến khích con vận động và xây dựng thói quen ăn uống phù hợp, gia đình hoàn toàn có thể ghi lại quá trình này trong phạm vi riêng tư. Việc đưa từng khoảnh khắc lên mạng, đặc biệt là những hình ảnh dễ khiến trẻ ngượng ngùng, cần được cân nhắc kỹ.

Thực tế, đồng hành cùng con trong việc chăm sóc sức khỏe là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, với trẻ đang tuổi lớn, mục tiêu không nên chỉ xoay quanh cân nặng hay sự thay đổi ngoại hình. Một chế độ sinh hoạt phù hợp cần được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển của trẻ, có sự tư vấn của người có chuyên môn khi cần thiết, thay vì áp dụng những cách ăn uống hoặc tập luyện tạo áp lực.

Điều quan trọng hơn cả là giúp trẻ hiểu rằng giá trị của bản thân không được quyết định bởi vóc dáng hay những lời nhận xét trên mạng. Cha mẹ có thể cùng con vận động, chuẩn bị bữa ăn cân bằng và hình thành thói quen sống lành mạnh, nhưng cũng cần tôn trọng quyền riêng tư, cảm xúc và mong muốn của con.

Một hành trình chăm sóc sức khỏe chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và an toàn. Đôi khi, cách đồng hành tốt nhất của cha mẹ không phải là ghi lại mọi thay đổi của con để chia sẻ với mọi người, mà là kiên nhẫn ở bên, lắng nghe và giúp con lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.