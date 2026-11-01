Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức bắt đầu!

Đúng 8h30 sáng ngày 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra. Sau hành trình chinh phục các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, 4 nhà leo núi xuất sắc nhất đã có mặt tại trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Đồng hành cùng các thí sinh tại trường quay là hai MC quen thuộc Ngọc Huy và Khánh Vy. Trong khi đó, tại 4 điểm cầu, đông đảo thầy cô, bạn bè, gia đình và người dân cũng đang hướng về trận Chung kết để cổ vũ cho những đại diện của địa phương.

Bốn thí sinh tranh tài tại Chung kết Olympia năm thứ 26 gồm:

- Trần Võ Gia Bảo - THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

- Lý Thái Dương - THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

- Nguyễn Huy Quang Minh - THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

- Đoàn Lê Anh Đức - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Mỗi nhà leo núi đều đã trải qua những trận đấu đầy thử thách để giành tấm vé bước vào Chung kết, mang theo sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè và đông đảo khán giả quê nhà.

8h42 Phóng sự giới thiệu 4 thí sinh

Sự xuất hiện của bốn nhà leo núi càng khiến bầu không khí thêm sôi động. Trước khi bước vào cuộc tranh tài, khán giả được gặp gỡ các thí sinh qua những phóng sự ghi hình tại trường học, gia đình và quê hương - nơi nuôi dưỡng ước mơ, tiếp thêm động lực để các bạn đi đến trận Chung kết.

Mở đầu là Nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh, đại diện Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Ngay sau đó là những hình ảnh cảm xúc được trực tiếp từ điểm cầu Hưng Yên tại Tượng đài Bác Hồ với nông dân, phường Trà Lý đã đưa khán giả đến với bầu không khí cổ vũ sôi nổi của thầy cô, bạn bè, gia đình và đông đảo khán giả quê nhà.

Tiếp nối là Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Từ điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, hàng nghìn học sinh Thủ đô cùng hướng về trường quay S14, gửi lời cổ vũ và niềm tin tới đại diện của mình.

Trần Võ Gia Bảo là nhà leo núi thứ ba được giới thiệu. Tại Công viên biển Bình Sơn, Khánh Hòa, không khí cổ vũ được tiếp thêm sức nóng bởi sự hiện diện của đông đảo học sinh, thầy cô và người dân địa phương.

Khép lại phần giới thiệu là Lý Thái Dương, đại diện Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Từ điểm cầu tại khu vực chân đồi Phân Bùng, thuộc khu trung tâm lễ hội Đền Hùng, những tiếng reo hò, lời chúc và sự cổ vũ nhiệt thành của gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh đã tiếp thêm động lực cho nhà leo núi trước giờ tranh tài.

Bốn điểm cầu. Bốn sắc màu cổ vũ. Cùng chung một nhịp hướng về Chung kết Olympia năm thứ 26.

8h40 Hai MC giới thiệu thí sinh, khách mời, nhà tài trợ

8h30 Chung kết Olympia 26 chính thức bắt đầu

Đúng 8h30 sáng 1/11/2026, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Mở màn chương trình là ca khúc Đường Lên Đỉnh Núi của nhạc sĩ Hoàng Vân, được "anh tài" It’s CHARLES. làm mới cả phần giai điệu lẫn lời. Màn trình diễn sôi động cùng vũ đoàn đã nhanh chóng hâm nóng trường quay, mở đầu cho ngày hội trí tuệ mà hàng triệu khán giả chờ đợi suốt một năm qua.

Thứ tự xuất phát của 4 thí sinh

Trước đó, 4 nhà leo núi xuất sắc nhất của Chung kết đã bốc thăm số thứ tự xuất phát. Theo đó, thứ tự lần lượt là:

Số 1: Nguyễn Huy Quang Minh

Số 2: Đoàn Lê Anh Đức

Số 3: Trần Võ Gia Bảo

Số 4: Lý Thái Dương

Cận cảnh vòng nguyệt quế cho Quán quân Olympia năm thứ 26

Lấy cảm hứng từ biểu tượng vòng nguyệt quế trong văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại, vòng nguyệt quế cho nhà vô địch năm nay được làm mới bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, kết hợp với văn hóa và kỹ thuật chế tác của người Việt.

So với phiên bản năm 2025 có cấu trúc lá xếp tầng tối giản và ngôi sao vàng làm điểm nhấn, vòng nguyệt quế năm thứ 26 có sự thay đổi rõ rệt về ngôn ngữ tạo hình. Các nhánh cây được phát triển theo hướng hữu cơ, đan xen tự nhiên, không đối xứng hoàn toàn như những cành cây trong đời thực. Trên nền đó, các lá olive mềm mại vươn lên, tạo sự tương phản giữa vẻ khô cứng của cành cây và sức sống của những chồi lá.

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