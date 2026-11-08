Chỉ sau một đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang đã trở thành cái tên được nhắc đến trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhan sắc của cô gái 20 tuổi cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một số bài đăng đặt hình ảnh Yến Trang cạnh những người đẹp khác để so sánh, cho rằng ngoại hình của tân hoa hậu chưa thực sự nổi bật.

Việc bị đặt lên bàn cân ngay khi vừa nhận vương miện khiến cách Yến Trang đối diện với những nhận xét trái chiều trở thành điều đáng quan tâm. Đặc biệt, tại buổi họp báo sau đăng quang diễn ra sáng 8/11 ở Hải Phòng, người đẹp không né tránh khi được hỏi trực tiếp về những bình luận trên mạng xã hội.

Không chỉ chia sẻ suy nghĩ trước những ý kiến chê nhan sắc, Yến Trang còn có câu trả lời đáng chú ý khi được hỏi liệu cô có dự định phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện diện mạo sau khi trở thành hoa hậu hay không.

Nguyễn Yến Trang: "Em tôn trọng ý kiến của mỗi người"

Tại buổi gặp gỡ truyền thông, phóng viên aFamily đặt câu hỏi cho Nguyễn Yến Trang về những phản hồi của khán giả sau đêm chung kết. Trong đó, có ý kiến cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật so với các thí sinh khác. Tân hoa hậu được hỏi liệu đã kịp đọc những bình luận ấy chưa, có cảm thấy buồn khi bị so sánh và suy nghĩ thế nào trước những lời đánh giá ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ.

Trước câu hỏi khá trực diện, Yến Trang lựa chọn cách trả lời nhẹ nhàng. Cô xác nhận đã đọc được những bình luận nhưng không quá bận lòng, bởi mỗi người đều có quan điểm và tiêu chuẩn đánh giá riêng.

Thay vì tranh luận về việc mình có xứng đáng với danh hiệu hay sở hữu nhan sắc nổi bật hơn người khác, tân hoa hậu cho biết cô tôn trọng những ý kiến khác biệt.

"Em nghĩ rằng mỗi người thì có một quan điểm riêng. Và em tôn trọng ý kiến của mỗi người", Yến Trang chia sẻ.

Hoa hậu Yến Trang lên tiếng khi bị so sánh nhan sắc. Video: Pa Dun

Đáng chú ý, thay vì tiếp tục nói về những lời khen chê ngoại hình, người đẹp chuyển sự tập trung sang hành trình sắp tới. Cô mong công chúng sẽ có thêm thời gian quan sát những việc mình làm sau khi nhận vương miện.

"Em cũng nghĩ rằng những gì mà em có thể làm thì mọi người sẽ đều có thể chứng kiến trên hành trình sắp tới. Và hy vọng là mọi người có thể theo dõi em và chứng kiến em hoàn thiện bản thân mình và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng ạ", tân hoa hậu bày tỏ.

Câu trả lời không dài nhưng thể hiện khá rõ thái độ của Yến Trang trước áp lực dư luận. Khi vừa bước sang tuổi 20 và lần đầu đảm nhận một danh hiệu lớn, cô lựa chọn đón nhận những đánh giá bằng sự bình tĩnh, thay vì vội vàng phản bác hay tìm cách thuyết phục tất cả mọi người.

Chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, tự tin với diện mạo hiện tại

Một chi tiết đáng chú ý khác được Yến Trang chia sẻ tại cùng buổi họp báo là quan điểm về việc can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang. Trước câu hỏi về việc một số hoa hậu lựa chọn thay đổi ngoại hình để hoàn thiện bản thân, Nguyễn Yến Trang cho biết hiện tại cô chưa có kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo tân hoa hậu, một trong những lý do khiến cô lựa chọn tham gia Hoa hậu Việt Nam chính là tiêu chí đề cao nhan sắc tự nhiên. Đây cũng là giá trị mà Yến Trang trân trọng trong suốt hành trình dự thi.

Người đẹp khẳng định bản thân hài lòng với diện mạo hiện tại và muốn gìn giữ những nét đẹp vốn có. Tuy nhiên, cô cũng không đưa ra tuyên bố tuyệt đối về tương lai, bởi quan điểm và lựa chọn của mỗi người có thể thay đổi theo thời gian.

Chi tiết này khiến câu chuyện về những ý kiến trái chiều sau đăng quang càng trở nên đáng chú ý. Trong khi một bộ phận khán giả đang so sánh diện mạo của cô với những người đẹp khác, Yến Trang lại không cho thấy mong muốn lập tức thay đổi ngoại hình để đáp ứng những kỳ vọng ấy.

Dẫu vậy, việc tân hoa hậu chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn cá nhân ở thời điểm hiện tại, không đồng nghĩa với việc cô phản đối những người lựa chọn các phương pháp làm đẹp khác.

Cô gái 20 tuổi sẽ chứng minh điều gì sau chiếc vương miện?

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng, vượt qua 24 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất.

Trước đó, mẹ tân hoa hậu từng tiết lộ Yến Trang vốn là cô gái dịu hiền, nhẹ nhàng và khá nhút nhát khi ở nhà. Quá trình tham gia cuộc thi đã giúp cô rèn luyện sự tự tin và trưởng thành hơn. Gia đình cũng cho biết Yến Trang có tính kỷ luật, nghiêm túc với những kế hoạch bản thân đặt ra.

Chính vì vậy, việc từ một nữ sinh trở thành Hoa hậu Việt Nam chỉ sau một đêm cũng đồng nghĩa với những thay đổi lớn trong cuộc sống của Yến Trang. Cô không chỉ nhận được sự quan tâm dành cho người chiến thắng mà còn phải đối diện với nhiều góc nhìn khác nhau từ công chúng.

Trên thực tế, việc nhan sắc tân hoa hậu trở thành chủ đề tranh luận không phải điều quá xa lạ trong các cuộc thi sắc đẹp. Mỗi người có một tiêu chuẩn thẩm mỹ và cách cảm nhận riêng, trong khi danh hiệu hoa hậu còn gắn với nhiều yếu tố khác như kỹ năng, tri thức, phong thái và khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Tại họp báo sau đăng quang, khi được hỏi về những dự định sắp tới, Yến Trang cho biết cô chưa đặt ra kế hoạch riêng cho bản thân mà trước mắt muốn tập trung vào trách nhiệm của một hoa hậu. Người đẹp mong có cơ hội tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng ban tổ chức và những người đẹp khác trong các hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, cô khẳng định sẽ tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân trong thời gian tới.

Với Nguyễn Yến Trang, hành trình sau đăng quang mới chỉ bắt đầu. Câu trả lời trước những lời nhận xét về ngoại hình, cùng quan điểm trân trọng vẻ đẹp hiện tại, cho thấy điều cô muốn hướng đến không chỉ là hình ảnh của mình trên mạng xã hội, mà còn là những hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ.

Còn việc Yến Trang có thể chinh phục thêm tình cảm của khán giả hay không sẽ cần thời gian trả lời, thông qua chính sự trưởng thành và những đóng góp mà cô đã nhắc đến.