Tân Hoa hậu Hoàn vũ bị dọa giết

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosh đã đăng tải bài viết dài sau khi nhận hàng loạt tin nhắn uy hiếp tinh thần, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Người đẹp Mexico đã đăng hình ảnh những tin nhắn cô nhận được thông qua mạng xã hội.

"Mong là cô chết vào ngày mai. Cô và gia đình cô là đồ lừa đảo. Thật đáng xấu hổ. Mong là cô sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và sớm đối mặt với nghiệp chướng của mình", "Mọi người đang tẩy chay cô. Cô không xứng đáng được cổ vũ bởi bất kỳ ai", "Chúc bạn có một nghiệp xấu trong suốt cuộc đời, Fatima. Thật xấu hổ cho bạn và gia đình bạn"... là những tin nhắn mà Fatima đã nhận được.

Fatima nhận nhiều tin nhắn đe dọa sau khi đăng quang.

Cô chia sẻ: "Đây là một số tin nhắn tôi nhận được trong vài ngày qua. Họ đã nghĩ gì khi muốn giết hại một người mà họ thậm chí còn không quen biết?".

Người đẹp cho biết cô lên tiếng không phải với tư cách nữ hoàng sắc đẹp, mà với tư cách một phụ nữ. "Một người phụ nữ giống như hàng triệu người trên thế giới, đã trực tiếp trải nghiệm bạo lực sinh ra từ lòng căm thù, thông tin sai lệch", cô viết.

Fatima chia sẻ thêm: "Trong vài ngày qua, tôi đã nhận được những lời lăng mạ, công kích, và thậm chí là những lời đe dọa giết chết tôi chỉ vì lý do duy nhất - tôi đã chiến thắng cuộc thi".

Cô gửi gắm thông điệp: "Bạo lực đối với phụ nữ không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức đánh đập. Đôi khi nó thể hiện qua lời nói, qua sự thù hận trên mạng, qua sự chế giễu, qua những chiến dịch nhằm hủy hoại phẩm giá của chúng ta. Nhưng hôm nay, tôi ở đây để nói một điều hết sức rõ ràng, không một cuộc tấn công nào có thể khiến tôi quỳ gối, không một lời lăng mạ nào có thể dập tắt mục đích của tôi".

Fatima cũng chia sẻ với những phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực dưới nhiều hình thức. "Tôi xin hứa với các bạn điều này: Tôi sẽ không im lặng. Tôi sẽ sử dụng diễn đàn này để thể hiện sự quan tâm. Các bạn không đơn độc", cô viết.

Fatima năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng của châu Mỹ.

Tại chung kết hôm 21/11, Fatima đăng quang ngôi vị cao nhất nhưng bị phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng cô được ông chủ Miss Universe - doanh nhân người Mexico Raul Rocha - dọn đường để đăng quang.

Dù chung kết đã trôi qua 5 ngày nhưng làn sóng phản đối Fatima vẫn mạnh mẽ. Bên cạnh đó, doanh nhân Raul Rocha và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng bị khán giả tẩy chay, lên án.

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người từ chức giám khảo của cuộc thi năm nay - đã lên tiếng yêu cầu tước vương miện của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Ông Omar cũng yêu cầu doanh nhân Raul Rocha phải từ chức và phải bị loại bỏ khỏi tất cả cuộc thi sắc đẹp do vi phạm loạt quy tắc đạo đức và chuẩn mực cuộc thi.

Những tuyên bố mạnh mẽ của Omar Harfouch đang nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người cho rằng cần có thêm nhiều tiếng nói như ông Omar để có thể cải tổ và làm trong sạch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vốn đã tồn tại quá nhiều bê bối trong những năm qua.