Đại diện Việt Nam trượt top 20 Miss International 2025

Chiều 27/11 (giờ Việt Nam), Chung kết Miss International 2025 chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đây là cột mốc đặc biệt không chỉ với đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy, mà còn đánh dấu thời khắc Hoa hậu Thanh Thuỷ khép lại nhiệm kỳ đương kim Miss International sau đúng một năm đăng quang. Sự xuất hiện của hai cô gái Việt Nam trở thành tâm điểm theo dõi của fan sắc đẹp trong nước.

Ngay từ tiết mục mở màn, Kiều Duy đã gây ấn tượng mạnh khi diện trang phục văn hoá dân tộc "Cửu Long ẩn vân" với phom dáng cầu kỳ, họa tiết đặc trưng và kỹ thuật kết cườm tinh xảo. Người đẹp Vĩnh Long chọn kiểu tóc búi cao, layout trang điểm sắc sảo nhưng vẫn giữ nét mềm mại ở đôi mắt và nụ cười, tạo tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại. Cô bước ra sân khấu với vẻ tự tin, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Điểm khiến khán giả bất ngờ nhất chính là cách hô tên của Kiều Duy.

Thay vì công thức quen thuộc chỉ nêu tên và quốc gia, cô mạnh dạn giới thiệu: "Nguyễn Ngọc Kiều Duy – Vĩnh Long, Việt Nam!". Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam tại Miss International nhắc trực tiếp tỉnh thành quê hương trong màn giới thiệu bản thân. Khoảnh khắc này nhanh chóng được fan Việt chia sẻ rộng rãi, khen ngợi Kiều Duy vừa tinh tế quảng bá bản sắc, vừa tạo dấu ấn khác biệt giữa dàn thí sinh. Kiều Duy được gọi tên vào top 20 Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Sau hành trình dài, Kiều Duy "trắng tay", không vào top 20 Miss International.

Kiều Duy xuất hiện rạng rỡ trong tiết mục mở màn

Kiều Duy xuất hiện rạng rỡ, năng lượng

Cô có phần hô tên đặc biệt hơn hẳn so với các đại diện trước

Kiều Duy được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi thành tích của Việt Nam

Hoa hậu Kiều Duy xuất hiện trong top 3 Best National Costume

Hoa hậu Kiều Duy không được gọi tên vào top 20

Trong khi Kiều Duy đang bước vào đêm thi quan trọng nhất, thì ở hậu trường, Thanh Thuỷ cũng gây chú ý không kém. Trước giờ thực hiện final walk, cô đưa ra quyết định bất ngờ là chọn áo dài thay vì đầm dạ hội. Điều này khiến người hâm mộ xúc động, bởi Thanh Thuỷ đã nhiều lần khẳng định muốn đưa hình ảnh Việt Nam trở lại sân khấu quốc tế theo cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Final walk bằng áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn là lời tri ân cho chặng đường 1 năm đầy nỗ lực của nàng hậu.

Thanh Thuỷ sẽ diện áo dài trong khoảnh khắc quan trọng ở Miss International

Kiều Duy sinh năm 2003 tại Cần Thơ, cao 1,69m, số đo 3 vòng 88-63-90cm. Cô từng ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc. Trong đó, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Tây Đô, Hoa khôi FPT Cần Thơ. Kiều Duy đi thi Hoa hậu Quốc tế sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Kiều Duy đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ. Đáng chú ý, người đẹp gen Z còn có hàng loạt thành tích đáng nể với các bộ môn thể thao. Cô từng gặt hái được một số thành tích như: Huy chương vàng Hovilo Games 2022 môn Bóng chuyền; Huy chương Đồng Thái cực đơn đao; Huy chương bạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Vĩnh Long môn Bóng chuyền (2020 - 2021); Giải nhì đối kháng Taekwondo mở rộng...

Trước thềm Chung kết, Kiều Duy cho biết cô không áp lực quá nhiều trước thành tích của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Trước những ý kiến cho rằng chiều cao hạn chế của Kiều Duy sẽ là một bất lợi khi sang đấu trường quốc tế, cô chia sẻ với chúng tôi: "Đối với tôi, vấn đề nào không thay đổi được thì mình sẽ cố gắng hơn để thay đổi những chuyện có thể thay đổi được. Tôi sẽ nỗ lực để mình tốt hơn và dùng năng lượng đó để mọi người nhìn vào thấy một cô gái tự tin, hoạt bát thay vì khác biệt so với những người khác".