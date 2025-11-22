Truyền thông quốc tế công khai "cà khịa" tân Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã khép lại với chiến thắng dành cho đại diện Mexico Fatima Bosch. Tuy nhiên màn đăng quang của cô gái này không giành được sự thuyết phục của công chúng. Cô bị chê già, xấu, không mấy nổi bật qua các vòng thi, thậm chí còn có nghi vấn gian lận, mua giải.

Không chỉ khán giả, mà truyền thông Thái Lan - nước chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ năm nay cũng công khai "cà khịa" không thương tiếc tân hoa hậu. Trên bản tin thời sự, đài CH7 nói thẳng: "Đại diện Mexico không phải là người trả lời tốt nhất, trang phục cũng không phải đẹp nhất, walk cũng không xuất sắc nhất. Cô ấy không làm tốt ở bất kỳ vòng nào, nhưng cô ấy vẫn giành được giải nhất". Phát ngôn này đã gây bão mạng xã hội, kéo theo vô số tranh luận.

Tân hoa hậu bị đài truyền hình nước chủ nhà chê bai thẳng mặt

Fatima Bosch năm nay 24 tuổi, xuất thân trong 1 gia đình có mẹ và dì đều từng chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh tại quê nhà Mexico. Ngoài nhan sắc, Fatima Bosch còn có trình độ hộc vấn rất ấn tượng. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan, Học viện Lyndon ở Vermont (Mỹ). Với đam mê với thời trang, cô đã mở 1 thương hiệu quần áo riêng. Theo Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô từng có 1 tuổi thơ bị bạo lực học đường. Do mắc chứng khó động và rối loạn tăng động giảm chú ý, cô đã bị bạn học bắt nạt, xa lánh.

Tại Miss Universe 2025, Fatima Bosch có hành trình lên ngôi đặc biệt và đầy drama. Tại buổi lễ trao sash chính thức dành cho các thí sinh diễn ra vào ngày 4/11, Fatima Bosch đã bị ông Nawat - giám đốc quốc gia, trưởng ban tổ chức - chỉ đích danh, chất vấn và mắng sả sả về việc cô không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân. Cô đã đứng dậy bỏ về và không ngại bóc mẽ Nawat thiếu tôn trọng thí sinh. Động thái mạnh mẽ đối đầu và tuyên chiến của Fatima Bosch với ông Nawat giúp cô nhận được sự quan tâm từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Fatima Bosch đã có thêm 1 triệu người theo dõi trên MXH, trở thành thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ có sức ảnh hưởng nhất cuộc thi năm nay.



Fatima Bosch gây chú ý vì ồn ào với Nawat

Tuy nhiên phần thể hiện của Fatima Bosch lại thiếu thuyết phục. So với các ứng viên trong top 5, đại diện Mexico bị nhận xét lép vế hơn hẳn cả về gương mặt, sắc vóc và kỹ năng trình diễn. Trong chung kết, hai câu trả lời ứng xử của Fatima Bosch bị cho rằng nhạt nhòa, như trả bài. Trong chung kết, phong cách trang điểm và váy dạ hội của Fatima Bosch đều bị chê bai. Khán giả nhận xét cô có gương mặt già nua, kém sắc, phong cách thời trang sến sẩm, lỗi mốt.

Màn thể hiện của nàng hậu trong đêm chung kết không mấy thuyết phục

Vừa đăng quang, tân hoa hậu đã bị nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người đã từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tố cáo những khuất tất: "Cô ta là Hoa hậu Hoàn vũ giả mạo và tôi sẽ nói cho các bạn biết vì sao. Trước chung kết 24 tiếng, tôi đã chia sẻ với kênh HBO rằng đại diện Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ - Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô ấy. Tất cả mọi chi tiết sẽ được phát sóng trên đài HBO. Chủ tịch Rocha đã nói ở Dubai một tuần trước rằng họ phải chọn Mexico làm hoa hậu bởi vì điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ". Trước những lời tố cáo này, cả Fatima Bosch và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đều không lên tiếng.

Cựu giám khảo tố cáo chiến thắng của đại diện Mexico có nhiều khuất tất

