Tận dụng thực phẩm sẵn có: Cách phụ nữ hiện đại tiết kiệm chi tiêu thời bão giá

Sau tác động tiêu cực của dịch Covid-19, sức khỏe tinh thần, sức khoẻ thể chất và túi tiền - chi tiêu trở thành mối bận tâm của mọi nhà, theo đó, xu hướng ăn sạch - sống xanh được nhiều người theo đuổi hơn. Theo nghiên cứu tiêu dùng được thực hiện vào tháng 6 năm 2022 của Vero và Decision Lab, hơn 60% người tiêu dùng lựa chọn ăn uống lành mạnh để có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Cũng theo khảo sát này, 64,3% người trẻ thế hệ gen Z và 71,6% thế hệ gen Y lựa chọn ăn uống lành mạnh vì những lợi ích sức khỏe lâu dài.



Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần với thói quen nấu nướng tiết kiệm

Về cơ bản, ăn uống lành mạnh là một chế độ ăn nhiều rau xanh, đa dạng dinh dưỡng, hạn chế đồ nóng, chiên, xào. Tuy nhiên, nếu bạn đã đáp ứng đủ những tiêu chí cơ bản kể trên mà vẫn còn đun đi đun lại thức ăn dùng trong nhiều bữa để tiết kiệm chi phí thì vẫn chưa phải là chế độ ăn lành mạnh. Thay vì thế, chỉ cần một chút sáng tạo,tìm tòi những công thức "vetula" (vét tủ lạnh) mới, bạn hoàn toàn có thể biến những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh trở thành những món ăn mới lạ, hấp dẫn, không sợ ngán, không sợ bị thừa, hư hỏng và phải bỏ phí.

Đậu rán (chiên), dưa chua, thêm một quả cà chua "vetula" và chút hạt nêm Maggi là có ngay món cải chua kho đậu chua chua, mát mát đưa cơm vào ngày hè oi bức.

Ví dụ như đậu nếu rán lại để ăn bữa sau sẽ không còn mềm, xốp, mất đi vị ngọt tự nhiên lại không tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu xào cùng dưa chua, nêm chút hạt nêm Maggi Nấm Hương giúp dậy vị thanh ngọt tự nhiên, thêm chút dầu hào Maggi óng ánh và nước tương Maggi đậm đà, bạn sẽ có ngay món cải chua kho đậu với vị ngon hài hòa, rất dễ ăn, giải nhiệt ngày hè. Hay bạn cũng có thể thêm chút nước vào nồi cải chua kho đậu, sẽ có ngay món canh cải chua nấu đậu mát lành đổi vị, vừa tiết kiệm lại vừa hạn chế tiêu thụ thực phẩm đã qua nhiều lần chế biến hay hạn chế thực phẩm thừa thải ra môi trường.



Biến vỏ rau củ thành phân bón hữu cơ, tự trồng rau ăn ngay góc ban công nhỏ mỗi nhà

Lựa chọn thực phẩm hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên là một trong những yếu tố tiên quyết của chế độ ăn lành mạnh. Thực phẩm hữu cơ với giá tiết kiệm nhất chính là những chậu rau củ hữu cơ chị em có thể tự trồng cho gia đình ngay tại góc lan can, ban công nhà bằng cách tận dụng vỏ rau, củ, quả sau mỗi lần sơ chế.

Rau, củ, quả còn dư không sử dụng được nữa hay vỏ của chúng sau khi sơ chế, thay vì vứt đi, chị em có thể trữ lại trong một chiếc thùng xốp nhỏ để làm phân bón hữu cơ cho mẻ rau sạch tự trồng tại nhà

Ngoài dùng để bón những loại rau dễ trồng tại nhà như xà lách, mồng tơi, tần ô (cải cúc), cải ngọt, mướp… cho ra rau, củ, quả mà cả gia đình ăn mỗi ngày, loại phân bón hữu cơ này còn có thể dùng để bón cho cây cảnh, hoa. Ngay cả khi không thể tận dụng để nấu món mới, chỉ thêm vài bước nhỏ sau khi sơ chế, các nguyên liệu sẵn có cũng có thể biến thành phân bón hữu cơ, giảm rác thải ra môi trường. Như vậy, gia đình có rau củ quả sạch để ăn, vừa tiết kiệm lại vừa an tâm hơn về sức khỏe.



Chị Hồng Ân (TP HCM) chia sẻ về vườn rau trên ban công chung cư nhà mình: "Không chỉ vỏ rau, củ còn thừa mới ủ để bón cây đâu, tôi còn được các chị em mách dùng vỏ trứng nữa, hiệu quả lắm! Ăn rau, củ mình tự trồng, biết là sạch thật sự, yên tâm lắm mà lại tiết kiệm chi phí. Trồng rau xanh cũng làm không khí trong nhà thoáng đãng hơn, cảm giác việc phủ xanh trái đất không còn quá khó thực hiện khi mỗi nhà có những góc xanh như thế này. Tôi coi thời gian chăm sóc vườn rau là thời gian mình nghỉ ngơi đầu óc, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất".

Lựa chọn gia vị nấu ăn có nguồn gốc từ thiên nhiên, giá cả hợp lý

Cũng giống như ưu tiên lựa chọn nguồn thực phẩm sạch, hữu cơ thì ngay cả bước chọn gia vị, chị em phụ nữ cũng ưu tiên lựa chọn gia vị nấu ăn có nguồn gốc tự nhiên. Gia vị từ tự nhiên Maggi đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1935, cho đến nay, vẫn là bí quyết nêm nếm của nhiều thế hệ phụ nữ Việt.

Đồng hành với nhu cầu nấu nướng ngày càng tiến bộ của chị em phụ nữ, Maggi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, cho ra bộ gia vị từ tự nhiên với giá cả phải chăng, chia sẻ gánh nặng tài chính và sức khỏe của gia đình trên vai người nội trợ

Có thể kể đến như Nước tương Maggi từ đậu nành lên men tự nhiên 100 ngày ở 30 độ C cho món chấm, món kho sánh đậm đà, ngon hài hòa; Dầu hào Maggi với chiết xuất hào tự nhiên từ Nhật Bản và Hàn Quốc cho món xào óng ánh, món ướp mọng mềm, món nhà làm ngon như món nhà hàng; hay Hạt nêm cao cấp Maggi từ nấm hương tự nhiên giúp dậy vị thanh ngọt tự nhiên của mọi món ăn chay lẫn mặn; và không thể thiếu Nước mắm Maggi làm từ 90% tinh cốt cá cơm tự nhiên, không chất bảo quản, giúp thăng vị ngọt hậu món ăn tốt cho sức khỏe. Được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên cao cấp cùng giá thành sản phẩm phải chăng chính là lý do khiến bộ gia vị này được người tiêu dùng Việt tin dùng qua năm tháng.



Nhân kỷ niệm 88 năm Maggi có mặt tại Việt Nam - Cùng nấu khác biệt, Nâng tầm món Việt, Maggi tri ân khách hàng với rất nhiều phần quà "ngon lành" cho bếp nhà thông qua chương trình Cào nhãn, trúng vàng

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng luôn giữ mức giá hợp lý, chia sẻ công thức và truyền cảm hứng nấu những món ăn ngon sáng tạo tận dụng nguyên liệu sẵn có và nguyên liệu địa phương, Maggi luôn đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại trong việc nấu nướng, giúp chị em tiết kiệm chi phí thời bão giá, chăm sóc sức khỏe và tinh thần của gia đình tốt hơn, cùng tạo khác biệt tích cực cho gia đình và Trái Đất.



