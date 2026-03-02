Tấn công rồi đu bám trên cửa xe ô tô của vợ cũ, người đàn ông phải trả giá

Mới đây, vụ việc một người đàn ông ở Johor, Malaysia tấn công vợ cũ rồi phải nhận cái kết xứng đáng đã khiến dư luận nước này chú ý. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 chiều thứ Bảy, 23/2 vừa qua tại một siêu thị ở Bandar Seri Alam, Johor, Malaysia.

Người đàn ông được cho là đã trèo lên nắp ca-pô của chiếc ô tô hiệu Suzuki Swift do vợ cũ lái và bám vào đó khi xe di chuyển chậm khoảng 2 kilomet. Một nhóm người, được cho là bạn của nghi phạm, sau đó đã chặn xe, cướp đồ của người phụ nữ và đập vỡ cửa kính xe.

Từ hình ảnh do những người ngồi trên chiếc xe đằng sau ghi lại, có thể thấy người đàn ông đã mất thăng bằng và ngã xuống đường nhựa trong khi xe vẫn đang di chuyển.

Trong một tuyên bố trên Facebook vào ngày 1 tháng 3, trưởng cảnh sát quận Seri Alam, ông Mohd Sohaimi Ishak cho biết người đàn ông đã bị bắt và sau đó xét nghiệm dương tính với ketamine (ma túy tổng hợp).

Người đàn ông mất thăng bằng và ngã xuống đường.

Sau vụ việc, ông Sohaimi xác nhận rằng cuộc cãi vã giữa hai người bắt đầu tại một siêu thị ở Bandar Seri Alam. Sau đó, người đàn ông trèo lên mui xe và bám vào phía trước xe, trong khi người phụ nữ lái xe chậm khoảng 2km.

Một nhóm người được cho là bạn của anh ta sau đó đã đến và chặn xe. Họ sau đó được cho là đã tống tiền người phụ nữ, lấy đi đồ đạc của cô trước khi đập vỡ cửa kính xe. Cảnh sát địa phương, dựa trên thông tin mật báo, đã bắt giữ người đàn ông vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3 vừa qua tại Masai, Johor Bahru. Mặc dù không có tiền án tiền sự, người đàn ông này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với ketamine và hiện đang bị tạm giam 7 ngày.

Nếu bị kết tội sử dụng ketamine, anh ta có thể bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền đến 5.000 RM (tương đương hơn 30 triệu VNĐ). Những người bị kết tội tống tiền có thể bị phạt tù đến mười năm, hoặc phạt tiền, hoặc đánh roi, hoặc kết hợp hai trong số các hình phạt này. Những người bị kết tội phá hoại tài sản có thể bị phạt tù đến hai năm, hoặc phạt tiền, hoặc cả hai.