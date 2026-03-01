Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi mới

Từ ngày 1/3/2026, hàng triệu chủ xe ô tô trên cả nước sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới, với yêu cầu cao hơn so với trước đây. Quy định này được triển khai theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Phân mức khí thải theo năm sản xuất

Theo quy định mới, khi đưa xe đi đăng kiểm, phương tiện phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Cụ thể, từ ngày 1/3/2026, mức khí thải được áp dụng như sau:

Từ 1/3/2026, hàng triệu chủ xe ô tô trên cả nước sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới. (Ảnh minh hoạ)

- Mức 1: Xe sản xuất trước năm 1999

- Mức 2: Xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016

- Mức 3: Xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021

- Mức 4: Xe sản xuất từ năm 2022

Việc phân chia theo niên hạn nhằm từng bước nâng cao tiêu chuẩn môi trường, đồng thời tạo lộ trình phù hợp cho chủ phương tiện thích ứng.

Hà Nội, TP.HCM áp dụng tiêu chuẩn cao hơn từ 2027

Lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải sẽ tiếp tục được triển khai trong những năm tới, đặc biệt tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM.

- Từ 1/1/2027: Xe sản xuất giai đoạn 2017-2021 lưu hành tại hai thành phố này phải đáp ứng mức 4.

- Từ 1/1/2028: Xe sản xuất từ năm 2022 phải đạt mức 5 khi tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

- Từ 1/1/2029: Tất cả ô tô lưu hành tại hai địa phương phải đáp ứng tối thiểu mức 2.

- Từ 1/1/2032: Xe sản xuất từ năm 2022 trên phạm vi cả nước phải đạt mức 5.

Các mốc thời gian này cho thấy định hướng siết chặt dần tiêu chuẩn khí thải, tập trung trước vào các đô thị có mật độ phương tiện cao và áp lực ô nhiễm lớn.

Chủ xe cần chủ động bảo dưỡng trước khi đăng kiểm

Trước thay đổi mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm nhằm tránh trường hợp không đạt chuẩn khí thải, phát sinh thêm thời gian và chi phí sửa chữa.

Các hạng mục cần lưu ý gồm:

- Thay dầu, thay lọc gió định kỳ

- Vệ sinh buồng đốt

- Kiểm tra vòi phun, bơm cao áp

- Điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo khuyến cáo nhà sản xuất, bảo đảm số vòng quay không nằm trong “vùng đỏ”

- Kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác và cảm biến oxy

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu chất lượng cao cũng được khuyến nghị để giúp động cơ vận hành hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải hoạt động đúng thiết kế.

Với lộ trình mới, các chuyên gia nhận định chủ xe, đặc biệt là nhóm phương tiện đời cũ, cần sớm có kế hoạch bảo dưỡng hoặc nâng cấp phương tiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường.