Hai nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục “bắt vợ” sẽ đi học lại

Sáng 2-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi, cho biết nhà trường đang phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để vận động 2 nữ sinh lớp 8 quay lại lớp học.

Trước đó, 2 em L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B), cùng trú tại bản Noọng Hán, bất ngờ nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết. Nhà trường đã làm việc với gia đình, phối hợp chính quyền cơ sở phân tích, tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục đi học ở lứa tuổi THCS. Sau khi được giải thích, gia đình hai em cam kết sẽ cho các em trở lại lớp vào ngày mai (3-3).

Theo hiệu trưởng nhà trường, trước khi xảy ra sự việc, cả 2 nữ sinh đều có ý thức học tập tốt. Trong đó, hoàn cảnh của em L.H.A. đặc biệt khó khăn khi bố mẹ ly hôn, mẹ lập gia đình mới, em sống cùng ông bà ngoại cách trường khoảng 8 km. Tại lớp, em là lớp trưởng, học lực và hạnh kiểm tốt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 2 nữ sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi, xã Na Loi đã lấy chồng theo tục "bắt vợ" của người địa phương.

Liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã nắm thông tin, yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh.

Được biết, hiện tượng tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù nhà trường, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn, tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra.ị