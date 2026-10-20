Kể từ thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, sự nghiệp của Lê Tam Triều Dâng có nhiều khởi sắc. Cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là khi liên tục được ghép đôi với bạn diễn Võ Điền Gia Huy. Những tương tác ăn ý trên màn ảnh lẫn ngoài đời giúp cả hai sở hữu fandom riêng mang tên “Coconut”, đồng thời vướng nghi vấn “phim giả tình thật”.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai diễn viên cũng từng trở thành chủ đề bàn tán. Trước đó, Tam Triều Dâng bất ngờ đăng story bằng tiếng Anh với nội dung đề cập đến sự phản bội, tổn thương và một lời xin lỗi mà cô cho rằng bản thân xứng đáng nhận được nhưng chưa bao giờ có. Sau động thái này, Võ Điền Gia Huy bị cư dân mạng réo tên, dù nữ diễn viên không chỉ đích danh bất kỳ ai và cũng không đưa ra thêm chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được ghép đôi sau khi đóng chung phim

Đến mới đây, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ, Tam Triều Dâng đã thẳng thắn nói về lý do cô thường chọn im lặng trước những sự việc ồn ào. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi xảy ra một chuyện gì đó mà các bạn thấy Dâng không nói gì hay chia sẻ gì thì chỉ có ba lý do. Một là Dâng chưa chắc chắn về vấn đề đó. Hai là Dâng cảm thấy nó chưa đúng thời điểm. Và ba là Dâng có một cái điều Dâng cần bảo vệ. Khi đó Dâng sẽ không lên tiếng, không nói gì hết".

Giải thích thêm về việc quyết định chia sẻ những suy nghĩ này với người hâm mộ ở thời điểm hiện tại, cô cho biết: "Dâng nghĩ là các bạn xứng đáng và Dâng cũng phải có trách nhiệm với các bạn, để cho các bạn biết được Dâng suy nghĩ như thế nào. Để các bạn có thể hiểu được một phần nào đó cái tính cách của Dâng". Nữ diễn viên cũng nói rằng sau một năm đồng hành, cô muốn khán giả hiểu hơn về cách mình ứng xử nếu những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Tam Triều Dâng lên tiếng lý do im lặng trước những ồn ào (Nguồn: @danghuycuoisedoiten)

Trước đó, hồi tháng 5/2026, Lãnh Thanh từng gây tranh luận khi có những phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm và hành trình hoạt động nghệ thuật của Võ Điền Gia Huy. Trong một phiên livestream, nam diễn viên nhận xét: "Huy thì ai nó chả yêu, tình yêu rất mở rộng, rất là rộng lượng. Nhưng mà không sao, một người đàn ông có trái tim bao la bát ngát như thế rất đáng khen. Nó yêu tất cả mọi người mà, các em không biết điều đấy hả, trong mắt Huy thì ai chả giống ai, ai nó cũng yêu cả... Anh không có cái kiểu yêu thương vô bờ bến giống Huy đâu".

Anh còn đặt câu hỏi về thời điểm Gia Huy bắt đầu được chú ý rộng rãi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời nhắc đến Tam Triều Dâng: "Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không?".

Những phát ngôn này khiến Lãnh Thanh nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời kéo Tam Triều Dâng vào cuộc tranh luận. Thời điểm ấy, cô và Gia Huy đang là cặp đôi màn ảnh được đông đảo khán giả yêu thích, nên bất kỳ động thái nào liên quan đến hai người cũng dễ trở thành tâm điểm chú ý.

Lãnh Thanh - bạn thân của Gia Huy từng có những phát ngôn gây bàn tán

Trong một sự kiện gần đây, Võ Điền Gia Huy cho biết anh buồn khi những câu chuyện cá nhân vô tình ảnh hưởng đến dự án mình tham gia. Nói về Lãnh Thanh, nam diễn viên khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết lâu năm, hai gia đình biết nhau và đàn anh thường đến nhà anh vào dịp Tết. Gia Huy dùng cụm từ “hơn cả tình anh em” để nói về mối quan hệ này, đồng thời nhấn mạnh: "Nếu mà để có cái câu chuyện hỏi là tình cảm giữa em và anh Thanh nó có thay đổi hay là không thì không thay đổi. Em với anh Thanh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp".

Về phía Lãnh Thanh, anh cũng khẳng định giữa mình và Gia Huy không có mâu thuẫn: "Mấy cái drama thật ra cũng không phải là giữa em với Huy. Mà nếu mà có điểm nào đó để nhìn đến thì chắc là có em với lại một số khán giả nào đấy thôi. Chứ về bản chất thì em với Huy không có vấn đề gì với nhau".

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được nhiều người ủng hộ

Gia Huy cũng cho rằng những phát ngôn của đàn anh xuất phát từ sự vô tư. Anh chia sẻ thêm rằng việc tạo sự thân thiết với bạn diễn nữ là một phần công việc, giúp khán giả tin tưởng hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật trên màn ảnh. Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ vẫn bày tỏ sự bức xúc thay cho Tam Triều Dâng.

Hiện tại, nữ diễn viên chưa xác nhận story trước đó có liên quan đến bất kỳ cá nhân nào. Những chia sẻ mới nhất của cô cũng không nhắc đích danh Võ Điền Gia Huy hay Lãnh Thanh.

Tam Triều Dâng vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV