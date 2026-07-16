Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy cười không ngớt khi hội ngộ tại sự kiện, đẹp đôi thế này bảo sao ai cũng đẩy thuyền

Tối 15/7, cặp đôi hot nhất màn ảnh Việt nửa đầu năm nay tiếp tục chung khung hình tại một sự kiện làm đẹp ở TP.HCM, giữa lúc nghi vấn phim giả tình thật vẫn chưa có hồi kết.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy chọn phong cách trẻ trung, hiện đại, đúng với hình ảnh quen thuộc của cả hai thời gian qua. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng việc bộ đôi tiếp tục đứng cạnh nhau đã đủ khiến khán giả có mặt tại sự kiện hướng ống kính về phía họ. Sự thoải mái trong tương tác, từ ánh mắt đến khoảng cách đứng, một lần nữa cho thấy vì sao cặp đôi này được gọi vui là "dính như sam" mỗi lần lộ diện chung.

Khoảnh khắc chung khung hình của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy

Kể từ khi Vì mẹ anh phán chia tay khép lại, tần suất "chung đôi" của hai diễn viên gần như không giảm. Hiệu ứng từ bộ phim đưa tên tuổi cặp đôi lên nhanh chóng, "Coconut Couple" trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Việt và liên tục được mời dự sự kiện chung. Fan của cả hai, tự nhận là "Dừa con", soi từng chi tiết mỗi lần họ xuất hiện, từ tông màu trang phục đến cử chỉ nhỏ trên thảm đỏ.

Điều khiến câu chuyện chưa bao giờ hạ nhiệt là chính người trong cuộc cũng không phủ nhận hoàn toàn. Võ Điền Gia Huy từng thừa nhận có những rung động trước sự quan tâm của bạn diễn, thậm chí khi được hỏi thẳng về chuyện phim giả tình thật, anh trả lời nửa đùa nửa thật rằng chắc chắn là có tình, nhưng tình gì thì xin giấu. Trong khi đó, Tam Triều Dâng khẳng định cả hai là bạn bè, có sự kết nối tốt sau bộ phim và cô không bao giờ chủ đích "xào couple" để được nhớ đến.

Câu trả lời mỗi người một kiểu càng khiến khán giả tò mò, và mỗi lần cặp đôi cùng dự sự kiện như tối 15/7 lại là một lần mạng xã hội dậy sóng.

Ngoài cặp đôi đang được chú ý nhất, thảm đỏ tối qua cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Hoa hậu Tiểu Vy sánh đôi cùng diễn viên Quốc Anh với tạo hình thanh lịch.

Midu

Vợ chồng Midu xuất hiện đồng điệu, cô chọn đầm dài xòe bồng còn ông xã diện trang phục lịch lãm. Diễn viên Quang Tuấn cùng bà xã, Hứa Vĩ Văn, Thanh Ngân, các ca sĩ Đoan Trang, Võ Hạ Trâm, Thiều Bảo Trâm, Phạm Anh Duy cùng dàn hoa hậu, á hậu và beauty blogger như Chloe Nguyễn, Trinh Meow cũng góp mặt, khiến sự kiện không khác gì một buổi hội ngộ thu nhỏ của showbiz phía Nam.

Hứa Vĩ Văn

Diễn viên Quốc Anh

Hoa hậu Tiểu Vy và Tiến sĩ - Bác sĩ Bích Na

Được biết, sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm của một thương hiệu thẩm mỹ do Tiến sĩ - Bác sĩ Bích Na làm chủ tại TP.HCM, đồng thời giới thiệu trung tâm chăm sóc và cấy tóc mới.

Tuy vậy, với khán giả theo dõi thảm đỏ tối qua, tâm điểm vẫn không gì khác ngoài màn sánh đôi tiếp theo của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy.