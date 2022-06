Tâm thư người mẹ gửi con trai "tuổi nổi loạn": 20 tuổi so sánh học vấn, 30 tuổi so sánh năng lực, 40 tuổi so sánh kinh nghiệm, 50 tuổi so sánh tài chính

Con trai thân mến,

Mẹ nghĩ đây là thời điểm quan trọng để mẹ viết lá thư này cho con, hi vọng con sẽ có những bài học đáng giá. Trong lòng mẹ ấp ủ 3 điều đã từ lâu muốn tâm sự với con:

- Con đã trải qua tuổi thơ êm đẹp và bây giờ con đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của mình. Đứng ở cột mốc quan trọng này, con cần phải dũng cảm tiến lên.

- Có những điều chỉ có bố mẹ và con cái mới có thể chia sẻ với nhau.

- Tuy là một gia đình nhưng nhiệm vụ của chúng ta khác nhau và phân biệt rõ ràng: bố mẹ chăm chỉ làm việc, con cái nỗ lực học tập, không ai phải lo cho ai.

Bên cạnh đó, mẹ cũng muốn nhắn nhủ con vài điều khác nữa. Hi vọng con sẽ khắc ghi những dòng thư dưới đây của mẹ.

1. Mục tiêu

Lí tưởng của con có thể không vĩ đại nhưng đừng bao giờ đánh mất mục tiêu đã đề ra. Chẳng mấy người quan tâm con thật sự chăm chỉ ra sao nhưng điểm bài kiểm tra kém, con có thể bị trượt. Con trai à, bài tập về nhà hay những chồng sách dày cộp, những kiến thức khó hiểu, không phải do người lớn nhẫn tâm ép con làm mà đó chính là thực tế phũ phàng nếu con muốn chạm tay vào mục tiêu. Tới khi con bằng tuổi bố mẹ, con sẽ còn thấy hiện thực cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều.

2. Giá trị

Khi ở nhà, con có thể là hoàng tử của bố mẹ nhưng ở trường còn có nhiều hoàng tử, công chúa của các vị phụ huynh khác. Nếu con muốn có được sự coi trọng từ thầy cô, bạn bè ở trường thì con sẽ phải chăm chỉ học tập, xuất sắc đạt kết quả cao. Tới khi con lớn, ở xã hội này, muốn giàu hay nghèo, muốn ở biệt thự hay ở nhà cấp 4, muốn người khác tôn trọng hay coi thường mình, bản thân con phải có ý thức và trách nhiệm với điều mình muốn.





3. Học tập

Đối với con hiện tại, học tập là quan trọng nhất nhưng không phải điều duy nhất nên quan tâm. Học giỏi nhưng cơ thể không được phép yếu ớt. Rồi sẽ tới lúc con nhận ra sức khoẻ còn quan trọng hơn tiền bạc. Tập thể dục đi con!

Con nên nhớ, sự so sánh giữa người với người có thể gây tổn thương nhưng có thể là động lực thay đổi cuộc đời. Người ta 20 tuổi so sánh học vấn, 30 tuổi so sánh năng lực, 40 tuổi so sánh kinh nghiệm, 50 tuổi so sánh tài chính, 60 tuổi so sánh thể lực, 70 tuổi so sánh bệnh tật, 80 tuổi so sánh thời gian "nhắm mắt xuôi tay".

4. Tương lai

Con biết không, kiến thức, năng lực và thái độ có thể hoàn toàn quyết định tương lai một con người. Học tập tạo ra kiến thức, thực hành tạo ra năng lực còn thói quen tạo ra thái độ. Mẹ nhận thấy con đôi khi còn thiếu tính kiên trì trong việc tạo ra những thói quen tốt và "muộn còn hơn không", hãy bắt đầu tạo ra những điều kì diệu từ ngày hôm nay.

5. Bản thân

Ở trường, trừ khi con tôn trọng giáo viên trước, họ sẽ tôn trọng con; trừ khi con quan tâm các bạn học trước, họ sẽ quan tâm con. Có một sự thật mà con nên biết, trong cuộc đời này, ngoại trừ bố mẹ, sẽ chẳng có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con cả. Thế giới không xoay quanh mỗi mình con nhưng cũng đừng sớm từ bỏ nếu nghĩ mình thật tầm thường.

6. Bạn bè

"Giàu vì bạn, sang vì vợ", kết bạn cũng giống như đầu tư. Nếu kết giao với một người bạn đối xử tệ với con thì coi như con đầu tư thất bại. Còn kết giao với một người bạn chân thành, tức là dù con gặp khó khăn họ vẫn sẵn sàng ở cạnh bên. Con trai à, người cười với mình rất dễ quên nhưng người khóc với mình mới là đáng nhớ.





7. Tình yêu

Bất cứ ai trong đời cũng sẽ trải qua tình yêu thôi và mẹ cũng sớm đoán được viễn cảnh ấy của con trai mình. Với tâm thế của một người đi trước, mẹ khuyên con nắm tay đi dưới bầu trời đầy sao lúc nào cũng lãng mạn, lại thêm những lời nói ngọt ngào khiến cho buổi hẹn hò càng thêm hoàn hảo. Nhưng, ngoài những hôm thời tiết đẹp, còn có gió, sương, mưa, tuyết.

Có thể con yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu con, hoặc cô ấy yêu con nhưng con không đáp trả tình cảm, hay cả hai vô cùng yêu nhau. "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" nhưng con cần biết thực tế có thể diễn ra như vậy. Tất nhiên, ai cũng mong một cái kết đẹp như giả thiết thứ 3 nhưng khả năng xảy ra là dưới 10%. Con trai à, đừng quá trông đợi vào tình yêu và cũng đừng phóng đại nỗi buồn thất tình.

8. Khoảng cách

Đối với bố mẹ, con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ nhỏ nhưng bố mẹ luôn mong con được "sải cánh" đến những vùng trời tự do của riêng con để con khôn lớn, trưởng thành hơn. Bố mẹ chấp nhận sự thật rằng đến một lúc nào đó, con sẽ vùi đầu vào những dự định riêng, khoảng cách giữa bố mẹ và con cái xa dần. Nhưng con trai à, dù con ở đâu, làm gì, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ con.

9. Được và mất

Khi con "được", đừng quá tự kiêu vì "núi cao còn có núi cao hơn". Còn khi con "mất", đừng nản chí vì tương lai là thứ có thể thay đổi được còn quá khứ thì không.

10. Người thân

Không phải ai con yêu quý hay những người yêu quý con cũng có thể luôn đồng hành cùng con vì ai cũng có cuộc sống của riêng họ. Tuy vậy, trong thâm tâm, họ luôn muốn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng con. Trân trọng họ cũng chính là cách con cảm thấy tâm hồn mình được sưởi ấm.

