Tâm thư của Minh Hà dành cho mẹ chồng quá cố, Tiến Luật và nhiều nghệ sĩ chia buồn

Mới đây, bà xã Lý Hải - Minh Hà có bài đăng đầy xúc động để tiễn biệt mẹ chồng, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Trên trang cá nhân, Minh Hà chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc mẹ chồng quây quần bên con cháu lúc sinh thời. Trong từng bức ảnh, mẹ của Lý Hải luôn nở nụ cười hiền hậu, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên đại gia đình nhiều thế hệ.

Mở đầu bài viết, Minh Hà nhắn nhủ: "Tụi con chào má! Má đi thanh thản nha!". Bà xã Lý Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ chồng vì cả cuộc đời đã dành trọn tình yêu thương, sự hy sinh để chăm lo cho gia đình.

Minh Hà viết: "Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu."

Bà xã Lý Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ chồng

Bà xã Lý Hải cũng cho biết mẹ chồng đã ra đi vào ngày 27/6 trong vòng tay yêu thương của gia đình, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ an táng đã được gia đình cử hành trang nghiêm và hoàn tất vào sáng 30/6.

Thay mặt gia đình, Minh Hà gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, đối tác, bà con, bạn bè cùng những người thân yêu đã dành thời gian đến viếng, chia buồn và tiễn đưa mẹ chồng. Đồng thời, cô cũng mong mọi người lượng thứ nếu gia đình có điều gì sơ suất trong những ngày tang lễ, khép lại bài viết bằng lời chúc bình an gửi đến tất cả mọi người.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo nghệ sĩ và đồng nghiệp đã để lại bình luận chia buồn cùng gia đình Lý Hải - Minh Hà. Tiến Luật nhắn gửi: "Xin được chia buồn cùng Hà và Anh Hải." Mạc Văn Khoa viết: "Em xin được chia buồn cùng Anh Chị và Gia đình ạ." Diễn viên Quang Minh, Quốc Tháo, Thùy Anh,... cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời động viên, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Tang lễ của mẹ Lý Hải được gia đình tổ chức trang nghiêm tại nhà riêng

Thông tin mẹ ruột Lý Hải qua đời trước đó khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương. Bà là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của nam đạo diễn. Lý Hải từng nhiều lần chia sẻ mẹ là nguồn cảm hứng để anh thực hiện bộ phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước . Hình ảnh người mẹ tần tảo, hy sinh vì các con trong tác phẩm được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của bà.

Sinh thời, mẹ Lý Hải luôn được con cháu yêu thương, kính trọng. Dù tuổi cao, bà vẫn nhiều lần xuất hiện trong những buổi sum họp gia đình hay các dịp đặc biệt. Mỗi lần Lý Hải và Minh Hà đưa các con về quê thăm bà đều nhận được sự quan tâm của công chúng bởi hình ảnh đại gia đình quây quần, ấm áp. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương không chỉ với gia đình mà còn với nhiều khán giả đã dõi theo hành trình của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà suốt nhiều năm qua.

Sinh thời, mẹ của Lý Hải thường họp mặt bên con cháu, dành sự yêu thương cho mọi thành viên trong nhà

Ảnh: FBNV