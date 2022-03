Tâm sự của người chồng "bị bác sĩ trả về": Dặn dò vợ đừng "ở giá", mãn nguyện vì đã lo đủ cho gia đình trước lúc ra đi!

Bức thư của anh Ngọc Mạnh gửi vợ:

Vợ của anh!

Đây là những lời mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi vẫn còn thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em nhiều vợ ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu khách hàng và Hyundai còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho công việc quá! Anh yêu công việc ở Hyundai vì nó đã giúp anh và gia đình mình vượt qua những lúc khó khăn nhất khi kinh tế còn eo hẹp. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về những ca khách hàng khó, những hợp đồng nhiêu khê vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em.

Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh vì gia đình: Quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè… Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh nhậu nhẹt với bạn bè, anh luôn nói về công việc, xe cộ. Anh nghĩ khi đó anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có thu nhập cao nhất .

Những tháng qua, trong những lần anh nhập viện điều trị, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn dành cho anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những ngày lễ, những lần con biểu diễn múa hát mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó hoặc là đi nhậu, đi tiếp khách, đi giao xe. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc gì mà nhậu nhẹt đến khuya chưa về. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, bình an khi nghĩ đến em và con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận tiếp khách, anh đang bận liên hoan, anh đang ngủ vì say rượu,…). Anh luôn luôn có một lý do nào đó!

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em làm vợ.

Thân thể anh đau nhừ. Nhưng tim anh còn đau hơn thế. Anh muốn nói là em đẹp lắm, em có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Anh sợ phải xa em và con quá nhưng giờ phút đó đã gần đến rồi vợ ạ. Không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ dù thế nào đi nữa thì em cũng phải chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!