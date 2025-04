Tâm sự của một người mẹ Hà Nội khiến hàng nghìn phụ huynh mất ngủ: "Nếu con không đỗ trường công, có phải là sụp đổ?"

Gần đến kỳ thi vào lớp 10, không chỉ học sinh mà chính các bậc phụ huynh cũng rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, nơi số lượng học sinh đăng ký thi vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập, áp lực ấy lại càng lớn gấp bội. Nỗi lo không đỗ trường công, không vào được lớp chọn, không bằng bạn bằng bè... như những làn sóng âm ỉ len lỏi vào từng bữa cơm, từng câu chuyện giữa cha mẹ và con cái.

Mới đây, giữa muôn vàn chia sẻ lo lắng trên một group phụ huynh, quan điểm của một người mẹ Hà Nội bất ngờ nhận được hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận đồng tình. Bài viết của người mẹ này bắt đầu bằng một câu hỏi đầy trăn trở: “Nếu không đỗ trường công, có phải là sụp đổ?”.

Người mẹ này cho biết, gia đình cũng mong muốn con có thể đỗ vào một trường công lập, và bản thân đứa trẻ cũng đang nỗ lực học tập để hiện thực hóa nguyện vọng đó. Tuy nhiên, khác với tâm lý căng thẳng, áp lực của nhiều phụ huynh khác có con cùng độ tuổi, chị không quá đặt nặng chuyện con có đỗ được trường công hay không.

Theo phụ huynh này, nếu việc đỗ vào lớp 10 công lập bị xem là mục tiêu tối thượng, đến mức học sinh phải học ngày học đêm, học đến kiệt sức, thì đó thực sự là một cái giá quá đắt. “Nhiều cha mẹ áp lực rồi lại tạo thêm áp lực cho con, sau đó chính họ lại than phiền, mệt mỏi. Nhưng tất cả những điều đó rốt cuộc để làm gì? Đỗ vào trường công cũng đâu phải là con đường duy nhất để đảm bảo thành công trong tương lai” , chị đặt vấn đề.

Chị cho rằng nếu sức học của con phù hợp, cộng thêm sự chăm chỉ và nghiêm túc trong quá trình ôn luyện, thì khả năng đỗ là hoàn toàn có thể. Nhưng ngược lại, nếu năng lực của con có giới hạn, thì việc cha mẹ cố gắng ép buộc, thúc ép quá mức liệu có thực sự đem lại hiệu quả? Hay chỉ càng khiến con rơi vào tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần?

Con thi vào 10, phụ huynh cũng áp lực không kém (Ảnh minh họa)

Mỗi đứa trẻ đều sở hữu những năng lực và thế mạnh khác nhau. Nếu con không học giỏi, cha mẹ hoàn toàn có thể định hướng cho con theo một lối đi khác, dựa trên năng khiếu hoặc sở thích riêng. Trượt trường công không đồng nghĩa với thất bại. Học trường tư tuy có thể không có nhiều lợi thế trong môi trường cạnh tranh thi đại học, nhưng điều đó cũng không phải là dấu chấm hết. Thậm chí, cú “vấp” này còn có thể trở thành bài học quan trọng để con trưởng thành hơn và học cách đối diện với thử thách trong cuộc sống.

Kết lại, vị phụ huynh bày tỏ hy vọng rằng những chia sẻ cá nhân ấy có thể giúp các cha mẹ khác có một góc nhìn cởi mở hơn về hành trình học tập của con cái. Bớt kỳ vọng, bớt so sánh, bớt áp lực không chỉ để con được lớn lên trong sự lành mạnh và yêu thương, mà chính phụ huynh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn trong giai đoạn “nóng bỏng” của kỳ thi vào 10.

Sau khi bài đăng được lan truyền, netizen đã nhanh chóng để lại hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận bày tỏ sự đồng cảm. Nhiều phụ huynh cho biết họ như “tìm thấy chính mình” trong những dòng tâm sự đó, từ lo lắng, bối rối đến kỳ vọng rồi lại mệt mỏi vì áp lực điểm số và cuộc đua vào trường công lập.

Một số bình luận của dân tình:

- Đọc mà thấy nhẹ lòng thực sự. Mình cũng có con thi vào 10 năm nay, trước cứ thấy con làm sai 1 bài là sốt ruột. Giờ mới nhận ra: mình đang áp lực hộ con nhiều quá rồi.

- Chị nói đúng quá. Con mình cũng học trường tư, mình từng tự ti ghê gớm. Nhưng giờ nghĩ lại, miễn là con hạnh phúc, có môi trường phù hợp để phát triển, thì công hay tư cũng chỉ là cái tên gọi thôi.

- Cảm ơn chị đã nói ra điều mà rất nhiều người nghĩ nhưng không dám nói. Ai cũng mong con giỏi, nhưng không phải bằng mọi giá. Học để lớn lên, chứ không phải học để mệt mỏi và sợ hãi.

- Bài viết như tạt gáo nước lạnh vào mình luôn. Mấy hôm trước còn định cho con học thêm buổi tối tới 9h. Đọc xong tự thấy cần dừng lại, nhìn lại con mình đang cần gì.

- Phụ huynh thời nay cứ như đang thi cùng con ấy. Chị nói quá chuẩn: nếu không đỗ trường công là “sụp đổ”, thì hóa ra tất cả niềm tin vào con mình chỉ dựa trên một kỳ thi?

- Con mình năm ngoái cũng trượt công lập, đã từng rất buồn. Nhưng một năm sau, ở môi trường mới, con trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi, thất bại cũng là bước đệm quan trọng.

- Tôi đồng tình nhưng cũng phải nói thật, nhiều khi áp lực là do xã hội, do so sánh nữa. Ai cũng muốn con vào trường tốt để “có tiếng”, rồi chính mình cũng rơi vào vòng xoáy đó.

Thay vì lo lắng, cha mẹ nên làm gì?

Đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đang đối mặt, đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng như kỳ thi tuyển sinh hay những bước ngoặt quan trọng trong đời con cái. Lý do là vì sự lo lắng của cha mẹ có thể dễ dàng truyền sang con, tạo ra một vòng xoáy căng thẳng khó kiểm soát. Thay vì chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra, cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình và tìm cách hỗ trợ con cái một cách lành mạnh hơn.

Đầu tiên, cha mẹ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có một quá trình phát triển riêng, và không phải lúc nào thành công cũng đến theo một công thức chung. Khi con gặp khó khăn, thay vì áp lực hay so sánh với bạn bè, cha mẹ có thể dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ cảm xúc và động viên con. Sự thấu hiểu và đồng hành của phụ huynh có thể giúp con cảm thấy vững vàng hơn và tự tin hơn trong việc vượt qua thử thách.

Thay vì lo lắng, phụ huynh nên đồng hành cùng con (Ảnh minh họa)

Thứ hai, thay vì quá lo lắng về kết quả, cha mẹ nên tập trung vào quá trình học hỏi của con. Dạy con cách giải quyết vấn đề, học từ thất bại, và xây dựng thói quen học tập nghiêm túc là những điều quan trọng. Cha mẹ cũng cần tạo ra một môi trường học tập thoải mái, không áp lực, nơi con có thể tập trung phát triển khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên khuyến khích con tham gia vào các hoạt động ngoài học tập để phát triển toàn diện. Các hoạt động thể thao, nghệ thuật, hay các môn học sở thích giúp con cân bằng lại cuộc sống và giảm thiểu áp lực. Điều quan trọng là giúp con nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh những bài kiểm tra hay điểm số. Mỗi người đều có những sở trường và tài năng riêng, và mỗi con đường đi đến thành công đều khác nhau.

Cuối cùng, cha mẹ cần nhớ rằng sự lo lắng không thể thay đổi được điều gì, nhưng sự bình tĩnh, yêu thương và hỗ trợ có thể giúp con vượt qua mọi khó khăn. Thay vì lo lắng về tương lai, hãy giúp con chuẩn bị tốt cho hiện tại. Sự kiên nhẫn và lòng tin vào khả năng của con chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con mình.

