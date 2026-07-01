Với Gói khám sức khỏe tổng quát toàn diện, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) giúp khách hàng tầm soát hơn 130 vấn đề sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ ung thư và đánh giá toàn diện chức năng cơ thể ngay cả khi chưa có dấu hiệu bất thường.

Chủ động tầm soát sức khỏe – Chìa khóa phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm

Tuổi tác gia tăng cùng những tác động từ môi trường sống, áp lực công việc, chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng hay thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính ngày càng cao. Đáng lo ngại, phần lớn các bệnh lý như ung thư, tim mạch, đột quỵ, rối loạn chuyển hóa hay bệnh lý nội tiết thường không biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Theo ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm - Trưởng Khoa Khám bệnh, PhenikaaMec, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn góp phần phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu chi phí y tế trong tương lai.

Chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm được rất nhiều người quan tâm

Đặc biệt, những người trên 45 tuổi hoặc có các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc ung thư, bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia thường xuyên hay ít vận động càng cần chủ động thực hiện tầm soát sức khỏe chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe tổng quát Toàn diện tại PhenikaaMec: Tầm soát hơn 130 vấn đề sức khỏe trong một lần khám

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động, PhenikaaMec triển khai Gói khám sức khỏe tổng quát Toàn diện được thiết kế khoa học, tích hợp nhiều kỹ thuật chẩn đoán hiện đại. Gói khám giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm hơn 130 vấn đề sức khỏe và nhận diện nguy cơ của các loại ung thư phổ biến ngay từ giai đoạn sớm.

Tầm soát chuyên sâu các bệnh ung thư và tổn thương tiền ung thư

Gói khám hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ của nhiều loại ung thư như ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, thực quản, tuyến giáp, vú, cổ tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến, tụy, vòm họng, lưỡi và các ung thư vùng hàm mặt.

Khách hàng được thực hiện hệ thống xét nghiệm dấu ấn ung thư, nội soi tiêu hóa gây mê cùng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp nhận diện sớm những tổn thương bất thường ngay từ giai đoạn đầu.

1. Đánh giá toàn diện nguy cơ tim mạch, đột quỵ và bệnh lý thần kinh

Thông qua chụp cộng hưởng từ toàn thân (Whole-body MRI), siêu âm Doppler tim và mạch máu, và các thăm dò chuyên sâu khác, gói khám giúp khảo sát nhiều nguy cơ sức khỏe quan trọng như: Hẹp hoặc tắc mạch máu, dị dạng mạch não, nhồi máu não cũ hoặc mới, rối loạn tuần hoàn não, hẹp động mạch cảnh, xơ vữa động mạch, phì đại buồng tim, bệnh van tim và suy tim, u não và các bất thường thần kinh khác.

Máy siêu âm thế hệ mới giúp phát hiện sớm bất thường về tim mạch

2. Phát hiện sớm các rối loạn chuyển hóa và nội tiết

Với hệ thống 45 xét nghiệm chuyên sâu, gói khám hỗ trợ đánh giá chức năng gan, thận, nội tiết và chuyển hóa, giúp phát hiện sớm các bệnh như đái tháo đường, rối loạn lipid máu, các bệnh lý gan mật như gan nhiễm mỡ, viêm gan; bệnh lý tuyến giáp và tuyến cận giáp, các bệnh lý về huyết học như thiếu máu thiếu sắt, bệnh lý thận tiết niệu, thiếu hụt vitamin D và vi chất dinh dưỡng, và các rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn khác.

3. Tầm soát các bệnh lý cơ xương khớp và hô hấp

Bên cạnh việc đánh giá mật độ xương để phát hiện nguy cơ loãng xương, gói khám còn giúp nhận diện nhiều tổn thương cột sống và cơ xương khớp như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, hẹp ống sống hay chèn ép thần kinh.

Đồng thời, các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại cũng hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương phổi như nốt mờ phổi, u phổi, Hen PQ, COPD, xơ phổi và nhiều bệnh lý hô hấp khác ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng.

4. Quy trình khám khoa học, tối ưu thời gian

Một trong những điểm nổi bật của PhenikaaMec là quy trình khám được thiết kế theo hướng cá thể hóa và thuận tiện. Ngay từ khi đăng ký, khách hàng được đội ngũ nhân viên hướng dẫn chi tiết về lịch trình khám, chế độ chuẩn bị trước khi thực hiện các xét nghiệm và nội soi. Trong suốt quá trình thăm khám, đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ, đảm bảo tối ưu thời gian chờ đợi.

Sau khi hoàn thành các danh mục thăm khám, bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn, giải thích kết quả và đưa ra khuyến nghị theo dõi hoặc điều trị phù hợp nếu phát hiện bất thường.

Bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm thăm khám và tư vấn cá thể hóa

5. Hệ thống công nghệ hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát

Là bệnh viện thuộc hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe do Tập đoàn Phenikaa đầu tư, PhenikaaMec đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán và tầm soát bệnh lý. Các kỹ thuật như cộng hưởng từ toàn thân, nội soi tiêu hóa gây mê, siêu âm Doppler mạch máu, xét nghiệm sinh hóa – miễn dịch chuyên sâu và nhiều phương pháp chẩn đoán tiên tiến khác được triển khai nhằm hỗ trợ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Cộng hưởng từ 3 Tesla Philips Ingenia Elition X giúp phát hiện sớm bất thường thần kinh, ung bướu, tim mạch, cơ xương khớp và cột sống

6. Đa dạng gói khám sức khỏe, ưu đãi hấp dẫn lên tới 20%

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của khách hàng, PhenikaaMec hiện triển khai 5 gói khám sức khỏe tổng quát từ cơ bản đến chuyên sâu, bao gồm: Gói khám Cơ bản, Gói khám Nâng cao, Gói khám Toàn diện và các gói khám Chuyên sâu tích hợp nội soi tiêu hóa. Mỗi gói khám được thiết kế khoa học, phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu tầm soát khác nhau.

PhenikaaMec triển khai đa dạng các gói khám với ưu đãi tối đa lên đến 20%

Đặc biệt, trong thời gian ưu đãi, khách hàng đăng ký khám sẽ được giảm tới 20% chi phí gói khám và nhận kèm một suất ăn nhẹ tại nhà hàng của bệnh viện, góp phần mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao.

Trong hành trình phát triển theo định hướng Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng đầu tư và hoàn thiện hệ thống dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm.

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Bệnh viện Đại học Phenikaa