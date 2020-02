"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Lộ tạo hình đỏ rực rỡ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bớt nhợt nhạt, xinh đẹp hơn trước

Bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn. Trong những tập phim mới nhất, Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) xuất hiện với tạo hình áo đỏ rực rỡ. Đây là trang phục "mặc tập thể" chứ không chỉ riêng gì Phượng Cửu có nó. Dẫu vậy, với tạo hình áo đỏ này, Bạch Phượng Cửu đã bớt nhợt nhạt, xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Trước đó, trong 10 tập phim đầu tiên, Phượng Cửu - Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là kém sắc, nhợt nhạt. Điều này xảy đến là vì tổ phục trang quá "tiết kiệm" son môi, không hóa trang cho nữ diễn viên đúng với danh xưng mỹ nữ đẹp thứ hai Tứ Hải Bát Hoang, chỉ xếp sau Bạch Thiển (Dương Mịch).

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với tạo hình áo đỏ xinh đẹp.

Ngoài ra, do trong quá trình quay Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bận chạy show các chương trình thực tế, cuối cùng dẫn đến việc thiếu ngủ, bọng mắt sưng to. Khi xem 10 tập phim đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị so sánh tạo hình với thời còn đóng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Không ít người đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc hơn trước rất nhiều.

Nữ diễn viên đã bớt nhợt nhạt hơn trước.

Ở tập 27 - 28, Bạch Phượng Cửu rơi vào tình huống oái oăm khi hóa thân thành 1 chiếc khăn tay rồi bị Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) mang về Thái Thần Cung "hành hạ". Trong hình dáng chiếc khăn, Bạch Phượng Cửu bị rơi xuống nước, bị đặt trên lư hương, rồi suýt chút ăn cả con dao chặt cá khi Đông Hoa chăm chú nấu ăn.

Rõ ràng, Đông Hoa Đế Quân biết chuyện Bạch Phưởng Cửu giả dạng làm khăn tay nhưng không nói ra. Chàng bày trò chọc phá nàng hồ ly khiến cô nhăn nhó mặt mày liên tục. Đông Hoa dành cho Phượng Cửu sự quan tâm vô cùng đặt biệt, đi đâu cũng mang chiếc khăn tay theo, thậm chí đến lúc ngủ, Đông Hoa cũng đặt chiếc khăn ở cạnh mình.

Đông Hoa cứ liên tục bám theo Phượng Cửu.

Thú vị hơn, nhân lúc Đông Hoa nhắm mắt, Phượng Cửu bèn biến lại thành người rồi trốn đi. Chỉ đáng tiếc là Đông Hoa đã theo chân nàng, dùng thuốc mê làm Phượng Cửu rơi vào giấc ngủ rồi biến nàng thành chiếc khăn tay trở lại.

Những tập tiếp theo của Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn.