Tạm ngưng hoạt động công viên liên quan 6 con cá sấu sổng chuồng

Liên quan tới vụ 6 con cá sấu sổng chuồng ở Công viên An Hoà (An Bình, Rạch Giá, Kiên Giang), ông Lâm Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch phường An Bình cho biết.

"Trước mắt, đã cho công viên nơi cá sấu sổng chuồng tạm ngưng hoạt động, chỉ cơ quan chức năng mới được vào. Bước đầu, chúng tôi sẽ tiến hành bơm nước chỗ hồ nuôi cá sấu", ông Tuấn nói.

Theo Phó Chủ tịch phường An Bình, hồ nuôi cá sấu ở công viên An Hoà có chiều ngang rộng 15m, dài khoảng 30m. Hiện tại, khu vực này đã được rào chắn và kiểm soát nghiêm ngặt.

Cá sấu sổng chuồng ở công viên An Hoà nặng từ 10 - hơn 20kg.

UBND phường An Bình cũng đã phối hợp ban quản lý Công viên An Hoà cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tiến hành khảo sát địa bàn đồng thời cho rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND TP Rạch Giá đã có văn bản báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Ban quản lý công viên văn hoá An Hoà khẩn trương bắt số cá sấu sổng chuồng còn lại đưa về chuồng.

Trước đó, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc công viên văn hoá An Hoà cho biết, trong 44 con cá sấu công viên nuôi phục vụ khách tham quan đã có 6 con cá sấu xổng chuồng từ nhiều ngày trước.

Sau khi phát hiện sự việc, ban quản lý công viên An Hoà đã tổ chức tìm kiếm, truy vết và bắt lại được 2 trong số 6 con, mỗi con cá sấu dài khoảng 1m nặng từ 10 – hơn 20kg. Được biết số cá sấu này được công viên An Hoà nuôi phục vụ khách du lịch đến tham quan đã nhiều năm nay, thời gian gần đây do chuồng nuôi xuống cấp nên cá sấu bị sổng ra.