Tâm lý học khẳng định: Đàn ông thường "chắc mẩm" 3 điều này khi có hành vi ngoại tình

Khi một người vợ hoặc một cô bạn gái phát hiện ra chồng, bạn trai mình đang có mối quan hệ ngoài luồng, chắc hẳn họ sẽ nghĩ "anh ấy hết yêu mình rồi". Trong tư duy và góc nhìn của phụ nữ, chỉ khi một người đàn ông cạn tình với người phụ nữ hiện tại, anh ta mới ngoại tình. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng.

Robert Weiss - Tiến sĩ Tâm lý học, Chuyên gia trị liệu cặp đôi đã, đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu để xác định xem đàn ông thực sự nghĩ gì khi ngoại tình và dưới đây là 3 công bố có thể khiến bạn bất ngờ.

Robert Weiss

1. Ngoại tình trong... "vô thức"

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trị liệu nhằm hàn gắn các mối quan hệ có phần rạn nứt của các cặp vợ chồng, Robert khẳng định: "Có một điều quan trọng mà tôi luôn muốn nhắc nhở các bạn, đó chính là khái niệm ngoại tình trong tư duy của phụ nữ và đàn ông thường không giống nhau".

Theo đó, Robert giải thích rằng phụ nữ thường nghĩ việc người bạn đời của mình trò chuyện, gặp gỡ một người phụ nữ khác là đã đủ để "cấu thành tội ngoại tình". Còn đàn ông thì khác, họ nghĩ rằng chỉ khi nào xảy ra sự tiếp túc thân mật về mặt thể xác, đó mới được coi là ngoại tình.

Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận việc ngoại tình này khiến cho không ít khách hàng là nam giới của Robert rơi vào trạng thái ngoại tình trong "vô thức". Hiểu một cách đơn giản: Họ nhắn tin, trò chuyện, gặp gỡ ăn trưa với những người không phải là vợ/bạn gái mình vì họ không coi đó là hành vi ngoại tình, mà chỉ đơn thuần là việc xây dựng hoặc mở rộng mối quan hệ bạn bè, công việc mà thôi.

2. Ngoại tình để xọa dịu "cái tôi" của mình do luôn bị đối phương coi thường

Lý do phổ biến thứ 2 mà Robert thường bắt gặp khi điều trị cho các cặp vợ chồng muốn hàn gắn mối quan hệ sau khi người chồng có hành vi ngoại tình, chính là: Họ ngoại tình như một cách "trả thù" cô vợ luôn không tiếc lời chê bai, nhiếc móc hoặc luôn tạo áp lực cho họ theo cách tiêu cực.

Tranh minh họa

"Không có hành vi nào khó lường hơn hành vi của một người đàn ông bị tổn thương lòng tự trọng, nhất là khi sự tổn thương ấy đền từ chính người phụ nữ mà họ chọn làm vợ" - Robert khẳng định.

3. Ngoại tình vì tự tin sẽ không bị phát hiện

Dù lý do này chỉ chiếm phần thiểu số trong những cặp vợ chồng mà Robert có cơ hội làm việc cùng nhưng theo Robert: "Khi người đàn ông ngoại tình vì lý do này, việc phục hồi trạng thái hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của họ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn so với những trường hợp khác".

Theo đó, Robert giải thích rằng để "sửa chữa" một cuộc hôn nhân sau khi có sự xuất hiện của người thứ ba, yếu tố quan trọng đầu tiên chính là người có hành vi ngoại tình phải thừa nhận họ đã ngoại tình. Nếu họ vẫn còn chối quanh hoặc từ chối thừa nhận hành vi có phần sai trái này, việc trị liệu sẽ cần nhiều thời gian hơn.

"Khi một người bị tổn thương, dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa, họ có xu hướng nhân danh nỗi đau của mình để hợp lý hóa cho những hành vi có phần không đúng đắn. Những ông chồng ngoại tình với lý do số 1 hoặc số 2 thường bao biện rằng họ không nghĩ đó là ngoại tình, hoặc đổ lỗi cho vợ quá tệ nên họ mới ngoại tình" - Robert chia sẻ.

Vị Tiến sĩ Tâm lý học cũng đưa ra một lời khuyên cho các cặp vợ chồng: "Bạn cần nhận thức được rằng dù người bạn đời của bạn có làm gì sai đi chăng nữa, đó cũng không thể trở thành một lý do chính đáng để bạn có thể cho phép mình có những hành vi không chung thủy".

Ngoài ra, Robert cũng khẳng định không phải lúc nào việc một trong hai người ngoại tình cũng khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Nếu có đủ bình tĩnh và tỉnh táo để xử trí, sự xuất hiện của một đối tượng thứ ba hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy khiến người vợ và người chồng hiểu nhau hơn và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương.