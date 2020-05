Tâm lý "hậu huỷ kèo" và cách để đối mặt

Lý do bất khả kháng, lý do đến từ yếu tố không thể kiểm soát được, hoặc lý do cũng có thể đến từ việc chúng ta không dám đối mặt với áp lực của một cuộc sống bị sắp xếp quá khuôn phép. Lập kế hoạch là một công việc hào hứng, nhưng quá trình thực hiện sau đó thật không đơn giản chút nào. Cuối cùng, mọi người bắt đầu thói quen hủy hẹn với những cuộc gọi vào phút chót.



"Kèo", xét theo một khía cạnh nào đó, là một lời hứa hẹn. Hãy cùng thử đặt việc huỷ kèo dưới góc nhìn tâm lý của việc thực hiện lời hứa, chúng ta sẽ đối mặt với cuộc huỷ kèo như thế nào:

"Tâm lý chiến" tập một: Ai làm gì cũng có lý do của họ

Điều này có lẽ chúng ta ai cũng biết, nhưng hiếm khi chúng ta biết cách chấp nhận. Hãy thử tập thói quen này thường xuyên hơn trong cuộc sống. Nếu bạn nhận được một tin nhắn chóng vánh báo huỷ hẹn đầy lỗi chính tả, hoặc bạn bè chỉ thông báo hủy hẹn đến bạn trước 5 phút đồng hồ, đầu tiên bạn hãy giả định rằng họ có lý do chính đáng mới hành động như vậy.

Ai làm gì cũng có lý do của họ - Ảnh: Internet

"Tâm lý chiến" tập 2: Tìm hiểu lý do, câu chuyện đằng sau - "bức tranh lớn" của cuộc huỷ kèo: Đôi lúc bạn không ngờ đến bức tranh đó có thể là gì!

Có thể bạn sẽ không bao giờ biết toàn bộ câu chuyện thậm chí chỉ là một nửa sự thật những gì diễn ra. Điều này một phần phụ thuộc vào mức độ thân thiết của bạn với người đó như thế nào, một phần phụ thuộc vào sự tế nhị của lý do đó. Rất có thể bạn của bạn - người huỷ kèo đáng giận - đang gặp phải một thử thách cuộc sống nào đó vô cùng khó tin. Có lịch phỏng vấn đột xuất chẳng hạn. Hoặc có thể họ đang gặp vấn đề về gia đình. Hay họ đang nỗ lực khắc phục sai phạm về công việc. Đôi khi họ cảm thấy thật khó khăn khi phải giải thích một cách thấu đáo với bạn Vì vậy, hãy xem xét thật kỹ khi bạn nhận được tin nhắn hủy hẹn đột xuất nhé.

Bức tranh lớn có thể làm bạn giật mình đấy! - Ảnh: Internet

"Tâm lý chiến" tập ba: Một cuộc hẹn tan vỡ, lý do không vì điều gì cả, mà đến từ cả hai: biết đâu cuộc huỷ kèo đó là vì người ta có một lựa chọn khác tốt hơn - hoặc là chính mình đã không nhiệt tình!

Đây có thể là một trong những bài học đắt giá nhất trong đời: Đôi khi cái huỷ hẹn đó đến từ việc đối phương cảm thấy bạn không đủ nhiệt tình. Nghe thật là đơn giản, nhưng tôi cam đoan với bạn nó thật sự mang một ý nghĩa cực kỳ to lớn. Thật là tổn thương khi bạn mong muốn gặp ai đó nhưng lại bị hủy kèo phút chót. Tuy nhiên, nếu bạn không phóng đại quá cái tôi và quan tâm hơn đến những gì người khác gặp phải thì tin "hủy kèo" chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn với bạn rất nhiều đấy. Dừng lại một chút và thử quan tâm xem vấn đề có phải đến từ mình không, nhiều khi bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự vô tâm của mình đấy! Bạn có chủ động gửi một số đề nghị đặt phòng cho chuyến đi chơi và hỏi ý bạn mình không? Bạn có tìm và gửi một danh sách những quán cafe nên đến khi đi cùng nhau không? Bạn có chủ động cùng bạn mình lên kế hoạch cho những bộ #outfit-of-the-day khi đi chơi cùng nhau không?

Đôi lúc kế hoạch không thể thực hiện được không phải vì nó không có tính khả thi, mà vì người thực hiện nó thiếu đi nhiệt huyết. Hãy thử kiểm tra lại "đồng hồ nồng nhiệt" của cả hai xem nào!

Đôi lúc kế hoạch không thể thực hiện được không phải vì nó không có tính khả thi, mà vì người thực hiện nó thiếu đi nhiệt huyết. - Ảnh: Internet

"Tâm lý chiến" tập bốn: Bỏ qua, bước tiếp và đối mặt với tương lai: Điều quan trọng sau huỷ kèo là việc cân nhắc có nên giữ lại mối quan hệ đó hay không. Nếu nó xứng đáng, hãy vì nó mà tạo ra một cuộc hẹn mới. Nếu không, có lẽ cũng đã đến lúc phải kết thúc!

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, bạn nên chia sẻ rằng bạn mong muốn được thông báo sớm hơn để có thể tiện sắp xếp kế hoạch khác thay thế. Mặc dù sẽ bỏ qua điều không hay ấy, bạn vẫn nên nói lên chính kiến của mình với người khác.

Giả sử rằng việc một người hủy hẹn vào phút chót là có lý do chính đáng, thì hãy yên tâm rằng người đó chắc chắn sẽ tỏ thành ý để cùng bạn lập lại kèo khác ngay. Hãy cùng với họ làm như vậy, và khi họ đề nghị một cuộc hẹn khác, hãy xác nhận một lần nữa rằng đây không chỉ là một kèo mới mà còn là kèo để bù đắp cho kèo cũ đã bị huỷ. Bằng cách đó, bạn đã để cho họ biết rằng thời gian của bạn là có giá trị và bạn xứng đáng được tôn trọng. Vì vậy, đừng ngại thể hiện quan điểm của mình nhé.

Không ai muốn bản thân cũng như thời gian của mình kém quan trọng đi, quan trọng là phải cùng nhau hiểu rằng việc huỷ kèo là bất khả kháng, không ai muốn cả. Thế nên sẽ không ai lại cố gắng huỷ kèo nhiều lần, vì không ai lại liên tục gặp khó khăn một cách trùng hợp đến như thế. Thế nên, bạn có thể cho nhau cơ hội, nhưng đồng thời cũng cho đối phương biết rằng sức chịu đựng của bạn có giới hạn nhé.

Bỏ qua, bước tiếp và đối mặt với tương lai - Ảnh: Altara Suites Đà Nẵng

