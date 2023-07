Tấm gương phản chiếu đặc biệt mang tên "trẻ em"

Tháng 8 này, Sakura Montessori sẽ chính thức quay trở lại với Chiến dịch "SEEN BY KIDS - DONE BY KIDS" - Một trong những chiến dịch cộng đồng lấy trẻ làm trung tâm, khởi nguồn cho những câu chuyện giáo dục trẻ nhỏ của thế hệ ba mẹ Gen Y trong thời đại bùng nổ thông tin và kết nối.

Với ý tưởng xuyên suốt "mỗi đứa trẻ là một tấm gương phản chiếu…", chiến dịch "SEEN BY KIDS - DONE BY KIDS" chính là điểm chạm gần gũi và tự nhiên nhất - Nơi ba mẹ - con cái cùng nhìn nhận lại chính mình và đồng hành với Sakura Montessori tạo dựng nền tảng giáo dục tốt nhất, bền vững nhất cho trẻ nhỏ. Hãy theo dõi hành trình của chúng tôi trong thời gian tới nhé!