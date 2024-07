Tạm giữ hình sự tài xế container lao vào loạt nhà dân, khiến 3 người tử vong

Ngày 26/7, tin từ Công an huyện Đắk Mil ( Đắk Nông), đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú Nghệ An), để làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người tử vong , xảy ra vào khoảng 8h10’ sáng 25/7.

Xe container do Nghĩa điều khiển, đâm vào loạt nhà dân

Thời điểm đó, Hoàng Văn Nghĩa lái container biển số 50H- 058.81 kéo theo rơ mooc biển số 51R-095.11, đi hướng huyện Đắk Mil đến huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Khi đến Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), xe container do Nghĩa điều khiển đã va chạm với xe container biển số 50H-450.00 kéo theo rơ moóc biển số 61R-016.88, do Nguyễn Sỹ Trường (36 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe container do Nghĩa điều khiển tiếp tục lao vào 5 nhà dân bên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người ở thôn 11, xã Đắk R’la tử vong. Trong đó, có 2 anh em ruột là em H.M.D (15 tuổi) và em H.M.Q (18 tuổi), ở trong nhà, bị tử vong tại chỗ; ông N.Q.C (57 tuổi) ở phía ngoài cũng bị thương nặng và tử vong sau đó; một người khác bị thương nhẹ và nhiều nhà dân bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn kéo dài vài trăm mét

Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông thông tin, nguyên nhân ban đầu, xe container đầu kéo do Nghĩa điều khiển vượt nhưng không làm chủ tốc độ. Theo trích xuất dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam, xe container đầu kéo biển số 50H-058.81 Nghĩa lái chạy với vận tốc 84km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn (8h3’10’’). Như vậy, chiếc xe này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường này (60km/h).

Theo camera an ninh của người dân ven đường ghi lại, chiếc xe này đã chạy với tốc độ cao, vượt một xe container đầu kéo khác rồi mất lái lao vào dãy nhà dân bên đường. Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, 2 lái xe container không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy; 2 chiếc xe này vẫn còn hạn kiểm định.