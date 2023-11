Tạm giữ hình sự người đàn ông mua hơn 4 tạ pháo lậu từ Lào về Đắk Lắk tiêu thụ

Vụ việc được phát hiện nhờ tin báo của quần chúng về một số đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển pháo lậu từ tỉnh Kon Tum về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. 4 giờ sáng ngày 04/11, các tổ nghiệp vụ thuộc Đội CSKT và Ma túy, CSGT và Công an thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát: 74K-5835 do tài xế Nguyễn Sỹ Trường, 26 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chở theo Nguyễn Sỹ Hùng.

Hùng và Trường cùng tang vật là hơn 4 tạ pháo lậu tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên thùng xe tải có hàng trăm hộp cát-tông, bên ngoài bọc bao tải màu hồng, bên trong nghi là pháo với trọng lượng lên tới vài tạ.

Làm việc với công an, Hùng khai nhận số pháo trên của mình, tổng trọng lượng là 411 kg, được chứa trong 270 hộp giấy cứng.

Hùng cho biết, trước đây mình kinh doanh gỗ ở Lào, quen một người quốc quốc tịch Lào và bắt đầu mua pháo của người này vào tháng 2/2023, mang về nhà ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cất giấu chờ bán. Mới đây, khách hàng ở Đắk Lắk hỏi mua, đối tượng đã rủ Trường, dùng xe tải để vận chuyển, tiền công vận chuyển là 2 triệu đồng. Khi cả hai đang đi trên xe thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thì bị công an phát hiện, bắt giữ.