Lễ tân ở resort Phú Quốc khiến du khách Anh tá hỏa: Tiền phòng chỉ 30 triệu nhưng phải thanh toán gần 300 triệu vì... quẹt thẻ nhầm

Ngày 22/1, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc vừa hỗ trợ 2 du khách người Anh bị "giam" gần 300 triệu đồng do sai sót thanh toán.

Trước đó, một người quốc tịch Anh đang sống ở Phú Quốc phản ánh việc hai người bạn của mình khi lưu trú tại một resort tại tổ 3, khu phố Cây Sao Hàm Ninh đã quẹt nhầm tiền trong thẻ.

Cụ thể, do sai sót trong quá trình thao tác, nhân viên lễ tân resort này đã quẹt nhầm số tiền lên đến hơn 8.000 Euro (hơn 246 triệu đồng tiền Việt), trong khi thực tế tiền phòng khách phải trả chỉ gần 30 triệu đồng.

Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc hỗ trợ du khách Anh lấy lại gần hơn 8.000 Euro (Ảnh: UBND đặc khu Phú Quốc).

Dù phía resort hứa sẽ hoàn trả sau 3 ngày, nhưng số tiền lớn của du khách này vẫn không được hồi về thẻ sau thời gian trên. Trong tâm thế lo lắng nơi xứ người, ngày 17/1, họ đã tìm đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng thông qua kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến từ du khách của UBND đặc khu.

Tiếp nhận tin báo, Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc (gọi tắt là Đội phản ứng nhanh) đã liên hệ với người phản ánh, tiến hành xác minh các thông tin, yêu cầu cơ sở làm tiếp văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến lịch trình của khách.

Đến 19/1, dưới sự giám sát của Đội phản ứng nhanh, toàn bộ số tiền quẹt nhầm đã được hoàn trả về du khách.

Liên quan vụ việc, du khách người Anh cho biết, rất ấn tượng với sự tận tâm của chính quyền và đội phản ứng nhanh du lịch tại Phú Quốc.

Một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, việc xử lý nhanh chóng vụ việc tại tổ 3, khu phố Cây Sao Hàm Ninh là minh chứng cho tinh thần quyết liệt của Kế hoạch số 12 về du lịch trên địa bàn.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của lực lượng Công an đặc khu. Dù Đội phản ứng nhanh chưa chính thức ra mắt, nhưng tinh thần "vì dân, vì du khách" đã được thực hiện xuyên suốt, góp phần bảo vệ thương hiệu du lịch Phú Quốc", vị lãnh đạo nói và cho biết thêm đang thực hiện các thủ tục để khen thưởng Đội phản ứng nhanh du lịch sau vụ việc trên.