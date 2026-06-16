Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án.



Chiều 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm dùng xẻng tấn công 2 nam sinh vào sáng cùng ngày khiến một em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, người này tên Hoàng, có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Trước đó vào sáng cùng ngày, hai nam sinh đang đi xe đạp điện trên đường Xuân Thới Sơn 16 thì bất ngờ bị ông Hoàng cầm xẻng lao tới tấn công.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng thương tâm.

Bị tấn công bất ngờ, một nam sinh đã kịp thời bỏ chạy. Nam sinh còn lại bị đánh gục, nằm bất động trên đường. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức truy xét và khống chế nghi phạm gây án.

Công an khống chế nghi phạm gây án.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người này để điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyên nhân và động cơ gây án cũng như tình trạng tâm thần của nghi phạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.