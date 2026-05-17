Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 anh em Trần Trung Kiên (SN 1997) và Trần Văn Cường (SN 2001), cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Kiên và Cường được xác định là những người đã lao vào tiệm cắt tóc gội đầu ở địa phương để hành hung, đánh đập một phụ nữ.

Theo kết quả xác định vụ việc, do nghi ngờ nữ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất chính với bố mình, khoảng 10h10 ngày 8/5, Kiên cùng Cường đã đến quán cắt tóc để đánh “dằn mặt” nạn nhân. Sự việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện Công an xã Phượng Dực đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Camera an ninh ghi lại sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó vào ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ đang ôm trẻ nhỏ trong tiệm gội đầu thì bị nhóm người lao vào đánh đập. Trong clip, một người đàn ông đã dùng tay chân, thậm chí nhảy lên ghế, đấm đá liên tiếp vào người phụ nữ. Lúc sau, một thiếu niên mặc áo phông đỏ bước tới và đánh vào đầu chị này.

Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài. Ở đoạn clip thứ 2, khi người phụ nữ đang bế trẻ nhỏ trên ghế, một phụ nữ mặc áo chống nắng toàn thân đi vào cửa hàng, dùng tay giật tóc rồi tát vào mặt nạn nhân. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc khiến dư luận bức xúc.