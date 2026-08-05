Ngày 5/8, Công an xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất một kho hàng thuộc xã Phù Cát, phát hiện gần 3,5 tấn mỹ phẩm kem dưỡng trắng toàn thân không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Số lượng lớn kem màu trắng và vàng không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cất giữ tại kho của ông T.V.H. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó vào ngày 31/7, lực lượng chức năng tiến hành khám đột xuất nơi cất giấu tang vật tại kho hàng thuộc thôn Phú Kim, xã Phú Cát, tỉnh Gia Lai do ông T.V.H làm chủ cơ sở.

Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm kem dưỡng trắng toàn thân (kem trộn) không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm 1.504 kg kem màu vàng được chứa trong 32 thùng carton, trị giá khoảng 22,56 triệu đồng và 1.943 kg kem màu trắng chứa trong 48 thùng carton, trị giá khoảng 19,43 triệu đồng.

Máy móc, thiết bị “trộn kem” bên trong kho xưởng. Ảnh: Bộ Công an

Ảnh: Bộ Công an

Ngoài số mỹ phẩm trên, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất mỹ phẩm, gồm 6 can dầu PARA loại 30 lít, một máy đóng gói, một máy bơm kem vào bịch và một bồn inox.

Theo thông tin ban đầu, ông T.V.H thuê địa điểm trên để tự sản xuất "kem trộn" đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.dfg654321