Trước khi bị khám xét, sếp Mailisa từng livestream tuyên bố: Đóng thuế gần 200 tỷ một năm, doanh nghiệp làm ăn chân chính, không có chuyện rửa tiền, bán kem trộn?

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh

Ngày 13/11, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để làm việc. Hoạt động nghiệp vụ này đồng thời diễn ra tại nhiều chi nhánh khác của Mailisa như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk…

Tại TP. HCM, sau khi hoàn tất việc khám xét tại trụ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, TP HCM), VTV ghi nhận khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xuất hiện tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 11/11, bà Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) – chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa có buổi livestream trên fanpage cá nhân chia sẻ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong buổi livestream này, bà Mai khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế.

"Thương hiệu Mailisa có thể nói đóng thuế nhiều nhất trong hệ thống thẩm mỹ viện cả nước, đóng thuế mỗi năm gần 200 tỷ và không phải bây giờ mới đóng. Thông thường một số doanh nghiệp khi cơ quan chức năng đến kiểm tra gắt gao mới sửa sai, nhưng lúc đó sửa sai không kịp, chỉ có thể sửa sai được 2-3 tháng. Còn thuế hiện yêu cầu xuất hóa đơn đỏ từng ngày, tất cả sổ sách giấy tờ quyết toán, hàng năm công khai minh bạch. Mỗi tháng Mai đóng gần 20 tỷ tiền thuế, đóng 100%", bà Mai khẳng định.

Trong buổi livestream, bà Mai cũng cho rằng việc các cá nhân lan truyền tin đồn thất thiệt về thương hiệu Mailisa là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bà cũng khẳng định doanh nghiệp mình làm ăn chân chính, không có chuyện rửa tiền hay sản xuất kem trộn: "Nếu ai sai thì pháp luật xử lý, đừng đưa thông tin thất thiệt".

Ngoài ra, bà Mai cũng khẳng định không có chuyện 17 chi nhánh đều nhờ con dâu hay nhân viên đứng tên doanh nghiệp. Bà khẳng định doanh nghiệp đều do bà và chồng là ông Hoàng Kim Khánh đứng tên.

"Nếu nhờ nhân viên đứng tên hóa ra là mình sai, mình có tật giật mình. Một người lãnh đạo là chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho từng khách hàng", bà Mai nói trong livestream.

Bà Phan Thị Mai trong livestream hôm 11/11

Hệ thống thẩm mỹ Mailisa do bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập. Theo thông tin từ website chính thức của Mailisa, sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã có hơn 17 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

Theo Nhà báo & Công luận, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa thành lập ngày 17/7/2018, do ông Hoàng Kim Khánh nắm 100% vốn và đại diện pháp luật, là đơn vị vận hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chủ yếu là dịch vụ làm đẹp không xâm lấn.

Vốn điều lệ công ty là 15 tỷ đồng. Năm đầu hoạt động, công ty chưa có doanh thu và lỗ gần 900 triệu đồng.

Năm 2019, doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng; biên lãi ròng hơn 41%. Năm 2020, doanh thu tăng lên 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vọt lên 90 tỷ đồng, gấp hơn ba lần năm trước. Sang 2021, doanh thu đạt 165 tỷ đồng nhưng lãi ròng giảm còn 75 tỷ đồng.

Đến 2023, doanh thu đạt 215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 98 tỷ đồng, biên lãi 45,6%. Cuối 2023, tổng tài sản Mailisa đạt 234 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng lên 140 tỷ đồng, gần gấp 10 lần vốn góp ban đầu; nợ phải trả ở mức 94 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% nguồn vốn.

Phan Trang